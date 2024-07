Negativne posljedice klimatskih promjena na turizam

Porast temperatura

Turistička industrija i turisti moraju se prilagođavati rastućem valu klimatskih promjena što postaje sve veći problem za zemlje u južnoj Europi, koje se oslanjaju na turizam za jačanje svojih gospodarstava.

"Klimatska kriza za koju smo se bojali da će se dogoditi za 10 ili 15 godina već je stigla u neke dijelove svijeta. To je zastrašujuće", komentirao je turist Roo Clark koji ljetuje na grčkom otoku Skyros, za CNN.

Vlasti u Grčkoj više su puta upozorile turiste da ne podcjenjuju jaku vrućinu, osobito sredinom dana. Pješačenje po visokim temperaturama česta je poveznica između recentnih smrtnih slučaja u zemlji.

Stručnjaci upozoravaju kako je turistima potrebno određeno vrijeme da se naviknu na klimatske uvjete zemalja Južne Europe. Ljudi koji dolaze iz sjeverne Europe ili Kanade ne bi smjeli odmah krenuti s fizičkim aktivnostima po najjačem suncu, s obzirom na to da dolaze iz hladnijih klima.

Posljedice na gospodarstvo

Klimatske promjene uskoro će postati ozbiljan faktor pri izboru lokacije godišnjih odmora. To bi moglo imati ozbiljne posljedice za zemlje koje ovise o turizmu.

U Grčkoj turizam doprinosi gospodarstvu s gotovo 38 milijardi eura što čini 20 % cjelokupnog gospodarstva zemlje.

U Italiji, turizam predstavlja 10 % gospodarstva zemlje, te je prema podacima jedan od osam poslova na neki način povezan s turizmom.

Ljetni toplinski val u Europi 2023., doveo je do toga da su tisuće ljudi bježale pred šumskim požarima na grčkom otoku Rodosu. Stoga je ove godine došlo do porasta od sedam posto u izražavanju zabrinutosti zbog klimatskih promjena među turistima, prema Europskoj putničkoj komisiji (ETC), neprofitnoj udruzi odgovornoj za promociju Europe kao turističke destinacije.

Problem komaraca

Topliji uvjeti uzrokovani klimatskim promjenama guraju populacije komaraca koji prenose bolesti u nova područja Europe, navodi Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Najveći problem predstavljaju komarci koji su zaslužni za prenošenje virusa denge, chikungunye i Zike. Oni su prisutni u mnogim europskim zemljama, uključujući Grčku, Italiju, Portugal i Španjolsku, prema ECDC-u.

Prošle je godine ECDC zabilježio 130 lokalnih slučajeva denga groznice u Europi, što je porast u odnosu na 71 slučaj iz 2022. godine.

Ovog ljeta u Europi nije bilo prijavljenih slučaja denge, rekli su iz ECDC-a za CNN, ali na temelju prethodnih ljetnih trendova očekuje se da će prvi slučajevi biti prijavljeni u nadolazećim tjednima.

Sve ozbiljnija situacija

Rekordne temperature prošlog ljeta diljem svijeta bile su potaknute kombinacijom klimatskih promjena koje je uzrokovao čovjek i povratka prirodnog fenomena El Niño, koji donosi toplije globalne temperature.

Ova kombinacija podigla je temperature na rekordne razine dijelovima Europe, što je kontinent koji se najbrže zagrijava.

No iako se utjecaj El Niña smanjuje, stručnjaci upozoravaju kako će se dugoročni trend globalnog zatopljenja nastaviti. "Klimatske promjene uzrokuju porast ekstremnijih klimatskih događaja koji se događaju sve češće i postaju sve ozbiljniji", rekla je za meteorologinja Rebecca Carter.