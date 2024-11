Ne propustite spektakl na novoj blagdanskoj lokaciji - Britancu

Nakon uspješnog ljetnog Food Truck Festivala na Britancu, stiže i njegovo zimsko izdanje! Od 2. do 7. prosinca, omiljeni trg brojnih Zagrepčana se ponovno na šest dana pretvara u urbanu zimsku gastro tržnicu na kojoj će posjetitelji svakog dana od podne do 23 sata moći uživati u pomno osmišljenim delicijama nekih od najboljih street food truckova, osmišljenih posebno za blagdansko doba.

BBQ Hot Yard, nakon što su završili među najboljih 50 BBQ ekipa u Europi, na Britancu će osim svojih najpoznatijih burgera Smoky Texas, Kimchi KardAsian i Oči boje kestena, pečenih na Barbeca kamado roštiljima, predstaviti svoj potpisni pulled pork, dimljen 12 sati i poslužen u klasičnoj i zimskoj varijanti s kiselim zeljem i prženim lukom u PEKAR pecivu kao i Smoky Wild Hot Dog s kobasicama od divljači. Ajuni, poznat po blisko istočnim delicijama, pripremit će ćevape od 100% junećeg mesa začinjene autentičnom mješavinom začina, pileće zabatke na žaru namočene u marinadi od mješavine 7 začina i sirupa od datulja te neizostavne veganske falafele. Sve to uz čokoladni souffle i šrilankanski ledeni čaj s limunom i kardamomom. Špizza premijerno na Food Truck Festival donosi pizze iz krušne peći s međimurskim potpisom. Svim ljubiteljima pizze pripremili su posebna izdanja svojih specijaliteta: zimsku pizzu s kobasicom od jelena i vepra, adventsku pizza s trganom junetinom i klasičnu napolitanu s mariniranim škampima. Za desert, tu je topli Ledo čokoladni souffle iz krušne peći sa šumskim voćem i prženim lješnjacima! Osvajači „European Food Truck Awards: People's Choice nagrade, popularni zagrebački Burger & Beer Bar Mrav dolaze na Britanac s novim (i starim) gastro doživljajima; krainer kobasica sa sirom, čilijem, pirjanim kiselim zeljem i prženom slaninom, sporo pečeni pulled pork burger i nova zvijezda menija, „Hot & Sweet" burger za sve ljubitelje slatko ljutih kombinacija. Uz to, ove godine udružili su snage s Vegetom te su kreirali i posebne Vegeta burgere u klasičnoj i vege varijanti povodom novog Vegeta dizajna. Za zimske klasike pobrinuli su se Dubrava Food Makers s pikantim debrecinkama i sa sporo kuhanim buncekom posluženim uz dinstano kiselo zelje, umak od milerama, vrhnja, hrena, sušenog vlasca i crvene dimljene paprike. Teleći gulaš s domaćim žličnjacima je za sve one željnih nečega "na žlicu", dok će Ledo pileće trakice u panadi s paprom osvojiti najmlađe. Festivalu se pridružuje i Thai Thai Street Food sa svojim poznatim jelima kao što je Pad Thai, aromatična Tom Yum juha pripremljena s kozicama, limunskom travom, listovima kaffir limete, galangalom i čilijem te drugim autentičnim tajlandskim jelima. Za sve sladokusce tu je slovenski Vafl s neodoljivim bubble vaflima s raznim voćem i čokoladnim preljevima te di-go slatka kućica koja će probuditi nostalgiju s mekanim i sočnim fritulama i palačinkama kakve pamtimo iz djetinjstva, ali i nagraditi one najkreativnije s di-go poklon paketima među kojima je i megapopularni Lego set "Sam u kući"!

Tijelo i dušu ugrijat će Maraskina zimska priča s Madre Badessa likerima, rakijama i toplim koktelima kao što su Tipsy Coffe Nut koji spaja orahovac, kavu i slatko vrhnje, Sailor's Queen Rum Punch, Hot Pelin Baba u kojem se miješaju aromatični Pelinkovac, čisti sok od jabuke, đumbir i limun, Hot Choco Nut, kremasti spoj Orahovca i vruće čokolade te nezaobilazni vrući gin. Dobra Berba se pobrinula za najbolja Zimska Kuhana Vina sa savršenim omjerom klinčića, cimeta, vanilije i naranče, a premium češki lager Staropramen i craft Grif će zadovoljiti sve pivoljupce. Prilikom plaćanja pića, počastite se uz 10% popusta koristeći kartice OTP banke, a na Volim ljuto štandu se počastite najljućim božićnim poklonima. Najmlađe posjetitelje čeka puno iznenađenja; di-go radionica pizze, sladoledi iz Ledo škrinje te poklon sokići Juicy Kids povodom blagdana Svetog Nikole.

Osim gastro ponude, Zimski Food Truck Festival na Britanac donosi i odličan glazbeni program koji će vas grijati i zabavljati kroz cijeli tjedan! Svaki dan od 19 sati tematske večeri u sklopu Mjuza na zimskom Food Truck Festivalu powered by OTP banka donose nastupe vrhunskih izvođača, DJ-a i bendova koji garantiraju dobru zabavu za sve generacije. Program počinje Rock'n'Roll Britanac gdje će nas High School Gang uz karizmatičnog Maria Huljeva odvesti u zlatno doba rock'n'rolla. Utorak je rezerviran za jazz i soul ritmove, a u srijedu se vraćamo u prošlost uz Retro Britanac na kojem glazbu legendarnog Billa Withersa izvodi bend uživo, dok DJ Neno Martinović dodatno podiže atmosferu svojim retro hitovima. U četvrtak, Britanac se pretvara u veliki plesni podij uz Disco Britanac uz DJ duo Glazbena kuhinja, a vrhunac nas čeka u petak, kad nakon After Office Minglea slijedi veliki RNB Confusion BLOCK PARTY koji je prošle godine rasplesao preko 3000 zaljubljenika u r&b i hip hop ritmove. Subotu počinjemo u podne Brunchom na Britancu uz opuštene jazz note Azil Jazz Trija dok navečer uživamo u nastupu talentirane glazbenice Lu Jakelić i DJ Medu.

Pozivamo vas na šest dana blagdanskog veselja na Britancu, a do tad donosimo recept za (Too) Hot, najvrući koktel sezone: pomiješajte 40 ml Maraschina, 1,5 dl božićnog čaja, sok limuna i prstohvat cimeta. Ubacite krišku dehidrirane naranče i nezaboravan zimski užitak je zajamčen!

