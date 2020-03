Nationwide i Generali najavljuju inovativno zajedničko ulaganje

Kako se kompanije nastavljaju širiti izvan granica i natječu se na međunarodnoj razini, sve više očekuju osigurateljno rješenje koje će im omogućiti učinkovito upravljanje globalnim komercijalnim rizicima. Zato Nationwide Mutual Insurance Company (Nationwide), jedna od najvećih tvrtki za osiguranje i financijske usluge u SAD-u, i Generali, jedan od najvećih svjetskih osiguratelja i upravitelja imovinom, kroz poslovnu jedinicu Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) specijaliziranu za osiguranje imovine i nezgode, kreću u inovativno zajedničko ulaganje. Dvije tvrtke najavile su stvaranje N2G Worldwide Insurance Services, LLC (N2G) za pružanje međunarodnih rješenja svojim klijentima. U današnjim okvirima, zabilježena premija u segmentu komercijalnog osiguranja imovine i nezgode u međunarodnim programima procjenjuje se na 33 milijarde USD na američkom i europskom tržištui.

Podržan od Nationwide-a, kojeg A.M. Best i Standard & Poor's ocjenjuju rejtingom A+; i Generalija, ocjenjenog rejtingom A od strane A.M. Best-a, odnosno A- od strane Fitch-a, N2G će biti organizacija smještena u New Jerseyju, kojoj brokeri i agenti mogu vjerovati. Poslovanje će krenuti u drugom tromjesečju 2020. godine a bit će usredotočeno isključivo na potrebe klijenata međunarodnih komercijalnih osiguranja.

N2G će ekskluzivno promovirati, distribuirati i administrirati osigurateljna rješenja za izloženost međunarodnim rizicima u ime obje organizacije. Poslovanje N2G-a provodit će se putem neovisnih agenata, brokera i veletrgovaca. N2G će se oslanjati na snažne resurse Nationwidea - poznati brand na američkom tržištu i njezine distribucijske kapacitete te na Generalijev pečat vodećeg globalnog osiguratelja s razgranutom međunarodnom mrežom i marketinškim mogućnostima u spektru imovine i nezgode. Kombinirajući resurse Nationwidea i Generalija, N2G će biti odgovarajuće pozicioniran odgovoriti na potrebe multinacionalki koje posluju u Sjedinjenim Državama, kao i klijenata iz SAD-a s kompleksnim potrebama za međunarodnim osiguranjem. Nationwide će preuzimati rizike unutar granica SAD-a, dok će Generali (izravno ili preko svojih partnera) preuzimati rizike izvan granica SAD-a.

„Ponosni smo što udružujemo snage sa snažnim partnerom poput Generalija, kombinirajući našu pouzdanu zaštitu usmjerenu na kupca s njihovom međunarodnom prisutnošću", rekao je Mark Berven, predsjednik i COO, 'Nationwide Property and Casualty-a'. „Ovo partnerstvo dvaju snažnih osiguratelja omogućit će rješenja koja možemo ponuditi komercijalnim klijentima kako bismo im brižljivo pomogli zaštititi vlastite tvrtke širom svijeta."

„Ovo partnerstvo dio je našeg strateškog plana za 2021. godinu, a to je biti cjeloživotni partner našim klijentima, nudeći im inovativna i personalizirana rješenja", rekao je Marco Sesana, glavni menadžer za Italiju, CEO Generali Italije i Global Business Lines Generalija. „Danas smo ponosni što najavljujemo ovo zajedničko ulaganje koje spaja prepoznatljivost i distribuciju branda Nationwide sa širokom globalnom mrežom i lokalnim znanjem tvrtke Generali Global Corporate & Commercial u preko 160 zemalja svijeta. N2G će biti u potpunosti sposoban ponuditi sveobuhvatan i cjelovit međunarodni program svojim klijentima", dodao je.

Bill Skapof će voditi N2G kao glavni izvršni direktor. Skapof se pridružio Generaliju 2015. godine kao šef GC&C US-a, Izvršni potpredsjednik i Chief Underwriting Officer. Skapof je Senior P&C underwriting sales executive s više od 30 godina iskustva u razvoju vrlo uspješnih proizvoda, distribucije i prodajnih strategija za podršku globalnim komercijalnim tržištima, koji je uspostavio mogućnosti najistaknutijim osigurateljnim igračima u tom segmentu.

Za više informacija posjetite: www.N2G.com