Nano Energies - virtualna elektrana

Virtualna elektrana tvrtke Nano Energies u srpnju je dobila izuzetno pojačanje jer joj se priključio Energy Nest, jedinstveni hibridni izvor energije s najvećim postrojenjem za baterijsko skladištenje energije u Češkoj. Zahvaljujući bogatom iskustvu na tržištu energetska grupacija Decci povjerila je tvrtki Nano Energies elektranu kapaciteta 30 MW koja kombinira plinske turbine i baterije za pružanje usluga aFRR+ rezervi snage.

"aFRR+ rezerva snage (rezerva za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom) i FCR rezerva snage (rezerva za održavanje frekvencije) koriste se za održavanje ravnoteže između proizvodnje i potrošnje električne energije. aFRR rezerva odgovara na odstupanja u mreži povećavanjem ili smanjivanjem proizvodnje u obveznom roku, koji je u Češkoj 7,5 minuta, a FCR rezerva kompenzira kratkoročna odstupanja frekvencije u roku od najviše 30 sekundi. Zajedno osiguravaju stabilnost i pouzdanost elektroenergetskih sustava te pružaju podršku sigurnoj i učinkovitoj opskrbi električnom energijom", pojasnio je Dominik Maričević, country manager za Hrvatsku, te najavio skorašnji dolazak iste usluge i na hrvatsko tržište.

Konkretno, 10. srpnja u općini Vraňany u okrugu Mělník pušten je u rad hibridni izvor energije Energy Nest. Riječ je o inovativnom postrojenju koje koristi kombinaciju baterijskog sustava za skladištenje energije snage 20 MW i kapaciteta 22 MWh te šest aeroderivativnih plinskih turbina ukupne snage 32,4 MW. Početkom srpnja Energy Nest je počeo pružati pomoćne usluge, a tvrtka Nano Energies upotrijebila je svoje znanje, iskustvo i tehničku ekspertizu kako bi optimirala mogućnosti tog suvremenog postrojenja. Svrha postrojenja Energy Nest jest kompenzirati viškove ili manjkove u prijenosnom sustavu za češkog operatora prijenosnog sustava ČEPS, koji je odgovoran za stabilnost elektroenergetske mreže. Prijenosni sustav mora odgovoriti na rastući udio i nestabilnost obnovljivih izvora energije te zahtijeva integriranje drugih pouzdanih i niskougljičnih izvora koji na fleksibilan i siguran način kompenziraju fluktuacije za samo nekoliko minuta.

"Energy Nest je inovativno i suvremeno rješenje utemeljeno na načelu odvajanja proizvodnje električne energije od pružanja pomoćnih usluga. Na potrebe mreže odgovara za nekoliko sekundi, a ostatak je vremena u stanju pripravnosti, zbog čega je njegov rad učinkovit, ekonomičan i održiv", istaknula je Darina Merdassi, glavna izvršna direktorica grupacije Decci a.s. i članica Uprave tvrtke E.nest Energy a.s., komentirajući projekt. "Važnost hibridnih rješenja kao što je Energy Nest i potražnja za njima rastu paralelno s porastom udjela decentraliziranih izvora energije. Potreban nam je veći broj energetskih opcija i u proizvodnji energije i u pružanju pomoćnih usluga", ustvrdila je.

Zahvaljujući inovativnom spoju tehnologija Energy Nest može vrlo brzo odgovoriti na potrebe mreže, a može se pohvaliti i visokim stupnjem energetske fleksibilnosti. Primjerice, potrebne su samo dvije minute da bi postrojenje radilo punom snagom, što ga čini savršenim za pružanje pomoćnih usluga.

O tvrtki Nano Energies

Nano Energies svakodnevno surađuje s korisnicima u Češkoj, Hrvatskoj i Rumunjskoj kako bi osigurali održavanje ravnoteže između elektroenergetske proizvodnje i potrošnje u prijenosnom sustavu te time eliminirali prekide u opskrbi. Tvrtka može na daljinu upravljati energetskim uređajima korisnika i pruža pomoćne usluge tako da trenutno reagira na odstupanja u mreži ovisno o potrebama prijenosnog sustava. Jednostavno rečeno, korisnici usluga tvrtke Nano Energies ostvaruju dodatne prihode zahvaljujući svojoj spremnosti da pomognu osigurati stabilnost prijenosnog sustava.

O projektu Energy Nest

Najveće postrojenje za baterijsko skladištenje energije u Češkoj, s ugrađenom snagom od 20 MW i kapacitetom od 22 MWh, što ga čini najvećim takvim pogonom u zemlji, pušteno je u rad 10. srpnja 2024., a njime upravlja tvrtka E.nest Energy a.s., koja je dio energetske grupacije Decci a.s. Radi se o jedinstvenom hibridnom energetskom izvoru koji kombinira baterijski sustav za skladištenje energije sa šest aeroderivativnih plinskih turbina. Svaka turbina ima izlaznu snagu od 5,4 MW, a zajedno ostvaruju ukupnu snagu od 32,4 MW. Ukupna ugrađena snaga izvora, uključujući baterijski sustav, iznosi 52,4 MW. Energy Nest pruža usluge postizanja energetske ravnoteže, upravljajući viškovima ili manjkovima u prijenosnoj mreži, te usluge aFRR+ i FCR rezervi snage za tvrtku ČEPS a.s. Turbine imaju brzo vrijeme reakcije: potrebne su im samo dvije minute da bi radile punom snagom, što omogućava brz i učinkovit odgovor na potrebe elektroenergetske mreže. Postrojenje je spremno za integriranje s obnovljivim izvorima energije, uključujući fotonaponsku elektranu Vepřek, kapaciteta 35 MW, kao i buduću proizvodnju vodika koja je prihvatljiva za okoliš. Inovativna kontrola i suvremena tehnologija osiguravaju visok stupanj fleksibilnosti i učinkovitosti.