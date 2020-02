Najstariji materijal na Zemlji stariji je i od našeg planeta

Znanstvenici vjeruju da su otkrili najstariji materijal na Zemlji, zvjezdanu prašinu iz meteorita Murchinson koji je 1969. godine pao na područje jugoistočne Australije.

Pojasnili su da meteorit sadrži najstarije čestice prašine koje su se formirale u zvijezdama što su sjale davno prije formiranja našega Sunčeva sustava.

Starost čestica zvjezdane prašine ustanovili su na način da su dijelove meteorita samljeli u prah te ih potom izmjerili kada se prašina izložila kozmičkim zrakama. Mljevenjem dijelova meteorita nastaje forma nalik pasti, pojasnila je Jennika Greer iz čikaškog muzeja Field, dodavši da se pasta nakon toga razgradi u kiselini, a od nje ostane zvjezdana prašina.

Stručnjaci su zaključili da su neka zrnca stara između 4,6 i 4,9 milijarda godina, a usporedbe radi, pretpostavlja se da je naše Sunce staro 4,6 milijardi godina, a Zemlja 4,5 milijarde godina.

U konačnici su ustanovili da je najstariji element otkrivene prašine star oko 7,5 milijarda godina.

Zrnca su sitna, veličine od 2 do 30 mikrometara. Mikrometar je jedna tisućina milimetra.

Američki i švicarski znanstvenici pojedinosti svojeg istraživanja objavili su u ponedjeljak u znanstvenom časopisu PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Glavni autor studije Philipp Heck, kustos čikaškog muzeja Field i izvanredni profesor na Sveučilištu u Chicagu pojasnio je da se, kada zvijezda umre, njezine čestice rasprše po svemiru.

Ta 'predsolarna zrnca' potom postaju dijelovi novih zvijezda, planeta, mjeseca i meteora.