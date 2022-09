Najbolji ekološki poljoprivrednik u Europi

David Pejić, direktor Zrna, najstarijeg ekološkog imanja u Hrvatskoj, proglašen je najboljim ekološkim poljoprivrednikom u EU. U petak 23. rujna u Bruxellesu primio je prestižnu nagradu Europske komisije. Ova nagrada ima veliki značaj za daljnji smjer razvoja poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj i pokazatelj je potencijala inovativnih i održivih praksi nužnih za provođenje strategije Od polja do stola.

David Pejić mladi je inovativni ekološki poljoprivrednik koji vodi Zrno, najstarije ekološko imanje u Hrvatskoj smješteno u Dubravi, u Zagrebačkoj županiji koje više od 30 godina djeluje kao simbol i predvodnica ekološke poljoprivrede i proizvodnje, s preko 100 certificiranih ekoloških proizvoda. Na 22 hektara zajedno s 39 zaposlenika uzgaja oko 60 različitih kultura. Ova je nagrada veliko priznanje Davidu Pejiću i Zrno eko imanju za dosljedno provođenje načela ekološke poljoprivrede doprinoseći zdravlju, održivosti i bioraznolikosti.

U emotivnom govoru pri dodjeli nagrade, Pejić je izjavio:

„Prije 30 godina moj je otac, kao okolišni aktivist, primio nagradu UN-a. U to je vrijeme u jugoistočnoj Europi bio rat, a svijet se suočavao s negativnim posljedicama na okoliš. Danas se čini da se nije mnogo toga promijenilo. U Europi imamo još jedan rat, a mi se još uvijek suočavamo s negativnim posljedicama našeg djelovanja na okoliš.

Ekološka poljoprivreda nam svima daje jedinstvenu priliku. Kao poljoprivrednicima, omogućuje nam uzgoj hrane bez riskiranja kvalitete tla. Kao potrošačima, omogućuje nam prehranu bez ugrožavanja vlastitog zdravlja. Kao društvu, omogućuje nam razvoj bez ugrožavanja ekosustava. No, najvažnije, kao skrbnicima budućih generacija, ekološka poljoprivreda nam svima daje priliku za iskupljenje."

Primjenjujući inovativne pristupe i metode, David Pejić pokrenuo je najveći no-till biointenzivni vrt u regiji. Razvoj imanja usredotočen je na energetsku samodostatnost, istraživanje i inovacije te na koncept „od polja do stola". U tom smislu, osim poljoprivrede, proizvodni kapaciteti imanja uključuju i preradu povrća u različite vrste prirodno fermentirane zimnice te pekarstvo u sklopu kojeg se proizvodi preko 10 vrsta kruha od kiselog tijesta, 20 vrsta slastica te niz gotovih jela poput salata i sendviča. Svi proizvodi su ekološki certificirani, bez namirnica životinjskog porijekla te su izrađeni majstorskom vještinom i strašću lokalnih djelatnika. Zrno eko imanje je i mjesto brojnih edukacija, treninga i stručnih savjetovanja. Proizvodna načela imanja primjenjuju se i ugostiteljstvu sa zagrebačkim Zrno bio bistroom, prvim i jedinim certificiranim ekološkim restoranom u Hrvatskoj.

Nagradu je Pejiću uručio europski povjerenik za poljoprivredu, Janusz Wojciechowski koji je tom prilikom izjavio:

„Dojmila me se priča svih dobitnika ove nagrade. Riječ je o nevjerojatno predanim ljudima, organizacijama i institucijama, koji su se zalagali za ekološku proizvodnju mnogo prije nego što je ona postala popularna, često u vrlo teškim okolnostima. Dolaze iz svih krajeva EU-a, pokazujući da je ekološka hrana posvuda živa i da se izvrsnost ekološke proizvodnje može pronaći posvuda. U tom smislu daju mi veliku nadu za daljnji razvoj ekološke proizvodnje i dobrobiti koje ona može donijeti našim poljoprivrednicima, ruralnim zajednicama i društvu u cjelini."

EU će povećati ulaganja u ekološku proizvodnju

U Europskoj uniji potražnja za certificiranim ekološkim proizvodima kontinuirano raste, što potiče i razvoj proizvodnje te EU trenutno ima oko 344 000 ekoloških proizvođača. U okolnostima u kojima je zdravlje ekosustava i ljudi ozbiljno ugroženo uporabom pesticida, ekološka poljoprivreda pruža put u bolju i zdraviju budućnost.

Među prvima Pejiću je na nagradi čestitala zastupnica u Europarlamentu, Biljana Borzan koja je nedavno javnosti predstavila istraživanja o pozitivnim učincima konzumacije ekološke hrane na ljudsko zdravlje. Naglasila je važnost fokusa domaće poljoprivredne politike na potencijal ekološke poljoprivrede u Hrvatskoj.

Priznanje koje su zasluženo osvojili gospodin David Pejić te radnici Zrna je jasan signal kako Hrvatska treba jače ulagati u ekološku proizvodnju. Zdravi i kvalitetni proizvodi s hrvatskih polja su prepoznati i cijenjeni diljem Europe i ova nagrada to potvrđuje. Posebno sam impresionirana načinom na koji Zrno u praksi provodi koncept "Od polja do stola" te svoje proizvode nudi u prvom hrvatskom eko-certificiranom restoranu. To je putokaz svima ostalima jer potražnja za ekološkom hranom raste iz godine u godinu, a EU će uložiti značajna sredstva da taj trend ojača. Hrvatska od tog može značajno profitirati, naš potencijal za rast eko proizvodnje je ogroman. Stoga Zrno i njihovi suborci u borbi za bolju budućnost hrvatske poljoprivrede moraju imati jasnu političku, financijsku i stručnu podršku odgovornih u našoj zemlji.

Povećanje ekološkog uzgoja uvelike pridonosi smanjenju upotrebe kemijskih gnojiva, pesticida i antimikrobnih sredstava te ima pozitivne učinke na našu klimu, okoliš, biološku raznolikost i dobrobit životinja. Zbog toga ekološka proizvodnja igra ključnu ulogu u postizanju ciljeva Strategije od polja do stola i Strategije bioraznolikosti. Iz tog je razloga Komisija definirala cilj od 25 % poljoprivrednog zemljišta u EU-u pod ekološkim uzgojem do 2030. godine.

Primjer domaćoj ekološkoj proizvodnji

U Hrvatskoj kontinuirano raste broj površina pod ekološkim uzgojem, ali se još uvijek nalaze ispod prosjeka Europske unije, a proizvodnja je još uvijek nedostatna. To bi trebao promijeniti Akcijski plan za razvoj ekološke poljoprivrede.

Zrno eko imanje već više od 30 godina djeluje kao simbol i predvodnica ekološke poljoprivrede i proizvodnje, s preko 100 certificiranih ekoloških proizvoda te cjelovitim i održivim pristupom ekološkoj proizvodnji. Znanje i inovativnost Zrna kroz dosljednu praksu ekološke proizvodnje posljednjih godina iznimno su važni za razvoj lokalne zajednice. Upravo su rezultati u ekološkoj proizvodnji na Zrno eko imanju bili glavno uporište u razradi vizije Zagrebačke županije kao vodeće zelene županije čiji se razvoj temelji na ekološkoj i inovativnoj proizvodnji hrane te razvoju pametnih sela.

„Kroz projekte poput najvećeg biointenzivnog no-till vrta u regiji ili Zrno bio bistroa, prvog i jedinog certificiranog ekološkog restorana u Hrvatskoj, nastojimo primjerom predstaviti i educirati tržište i njegove sudionike o važnosti ekološke poljoprivrede za dobrobit okoliša i pojedinca. Nagrada za najboljeg ekološkog poljoprivrednika u EU svakako je znak prepoznavanja rada i inovativnosti Zrno eko imanja kao najstarijeg ekološkog imanja u Hrvatskoj sa 150 certificiranih ekoloških proizvoda. Ponosan sam na cjelokupni team od 40 djelatnika koji svakodnevno ulažu svoj trud i čine navedeno mogućim", izjavio je David Pejić.

Europska komisija nagrade za ekološku proizvodnju dodijelila je po prvi puta ove godine, kako bi podržala Akcijski plan za razvoj ekološke poljoprivrede objavljen u ožujku 2021. Njima se odaje priznanje najboljim i najinovativnijim dionicima u ekološkom vrijednosnom lancu koji pridonose smanjenju negativnog utjecaja poljoprivrede na okoliš i klimu i ostvarivanju ciljeva EU-ove Strategije od polja do stola i Strategije za bioraznolikost. Uz dvjesto prijavljenih projekata u osam kategorija, iz dvadeset i šest država članica EU, David Pejić s projektom Zrno eko imanja bio je jedini finalist iz Hrvatske.

Partneri Europske komisije u ovom projektu su European Economic and Social Committee, European Committee of the Regions, COPA-COGECA i IFOAM Organics Europe.