Najbolja zabava u životu Claire Lombardo

Najbolja zabava u životu slojevita je saga o nekoliko generacija čikaške obitelji Sorenson. U svom udobnom domu u predgrađu, David i Marilyn četiri desetljeća žive u bračnoj sreći i ljubavi. No skladan roditeljski brak za njihove je četiri već odrasle kćeri, Wendy, Violet, Lizu i Grace, nedostižan ideal, i gotovo provokacija! Složeni obiteljski odnosi izvor su njihovih teških frustracija i ozbiljnih osobnih drama. Svaka se od sestara sa svojim frustracijama bori na svoj način: buntovništvom i kukavičlukom, tajnovitošću i lažima, posrtanjima, ambicijama i rivalstvom.

No, kad se u njihovim životima nakon petnaest godina iznenada pojavi mladi Jonah Bendt, tajni sin jedne od sestara Sorenson posvojen odmah po rođenju, obiteljska dinamika poprima sasvim novi ritam i smjer, a pred čitateljem se rastvara bogat, dramatičan akvarel života jedne nekonvencionalne američke obitelji, prožet trenucima začudne radosti, sreće i nježnosti, ali i dvojbama, strepnjama i ogorčenjem.

Claire Lombardo u ovom nam romanu donosi savršeno iznijansiran ekvilibrij različitih emocija i stanja koji međuljudske odnose čine neiscrpnim vrelom patnje, ali i veselja. Svojim je prvijencem pokazala svu raskoš spisateljskog talenta i opravdala usporedbe književne kritike s velikim Jonathanom Franzenom.

„Kad bi postojao plod književne romanse Jonathana Franzena i Anne Tyler, bio bi to izvrstan prvijenac Claire Lombardo, u kojem sve pršti od zanosa i očaja, od toksičnih, ali snažnih obiteljskih veza... To je roman epskih razmjera - emocionalno, psihološki i pripovjedno." - The Guardian

U prijevodu Ivane Ostojčić, knjiga Najbolja zabava u životu nakladnika SONATINA može se pronaći u svim knjižarama diljem Hrvatske te na webshopu.