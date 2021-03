Na tulum u ime znanosti

Nad zabavnim parkom Biddinguizen je dugo vladao muk, ali sad opet odjekuju basevi sintesajzera. Više je od tisuće posjetitelja, zajedno se pleše, mnogi se grle i jedva da itko ima masku. Jer to je teško kad se pije pivo s prijateljima.

To nije prizor iz nekog davnog doba prije pandemije, nego je to znanstveni eksperiment uz punu potporu nizozemske vlade. Ovaj tehno-party je test: znanstvenici žele utvrditi, jesu li ipak moguće velike manifestacije čak i u okolnostima pandemije. U Biddinghuizenu to znači: svakom posjetitelju je već na ulazu izmjerena tjelesna temperatura, a osim ulaznice moraju pokazati i negativni test na virus korone. Svatko je dužan oko vrata nositi i senzor koji snima kretanje preko prostora gdje se održava zabava. Tek onda zabava može početi.

"Nemreš bilivat!"

Nakon ulaza na takvu manifestaciju mnogi vrište od sreće i padaju si u zagrljaj. Neki glasno pjevaju, raspoloženje je upravo euforično ovog subotnjeg prijepodneva u tom nizozemskom zabavnom parku.

Među njima su i Nienke i Lara koji se kreću prema jednoj od pozornica: "Veselimo se do beskraja da smo konačno tu", kažu nam. To im je prvi put da su na nekoj zabavi nakon pune godine dana. Oboje imaju 22 godina i prije korone su bili redoviti posjetitelji takvih manifestacija. Nisu ni sekunde razmišljali kupiti ulaznicu, makar je svih 1500 ulaznica za manifestaciju "Back to Live" planulo u trenu.

Za miks-pultom je DJ Reiner Zonneveld koji bi također najradije vrištao od sreće: opet može nastupati pred publikom nakon godine dana. "Ovo je veličanstveno da tu smijem nastupiti. Jedva čekam. Kad su me pitali, hoću li tu doći, jedva sam mogao vjerovati da se to stvarno događa."

Znanstveni eksperiment

Makar sve izgleda kao što uvijek izgledaju takve manifestacije, to je zapravo znanstveni eksperiment Fielab-Eventsa. Zajedno s vladom Nizozemske, tamošnji sektor javnih manifestacija traži načina kako da se i u okolnostima pandemije održavaju koncerti, ali i kazališne predstave ili sportske manifestacije. Ovo je zapravo već sedma manifestacija, ponosno nam objašnjava voditelj programa Pieter Lubberts. Već su imali dvije nogometne utakmice, jedan koncert i jednu konferenciju.

Još uvijek mijenjaju parametre takvih masovnih okupljanja: tako su već prije dva tjedna organizirali jedan tulum u zatvorenom prostoru, ali tamo su svi posjetitelji bili podijeljeni u šest skupina. Svaka je dobila točnu zadaću, što treba činiti - od nošenja maski pa do toga da mogu ići kamo žele.

Istraživači su pratili razlike u ponašanju između tih skupina. To se usporedilo i s drugim manifestacijama, kaže nam Lubberts. Sad u Biddinghuizenu ima samo dva pravila: nositi zaštitnu masku i stalno imati senzor. Maske su očito mnogima "pale" već nakon nekoliko minuta boravka na tulumu, ali znanstvenicima su ionako mnogo zanimljiviji podaci senzora kretanja.

Tko će biti kriv ako se svi zaraze?

"Svih 1500 sudionika teoretski mogu stupiti u kontakt međusobno, ali već kod drugih manifestacija smo vidjeli da se u normalnim okolnostima posjetitelji zadržavaju u malenim skupinama", kaže nam Andreas Voss, profesor nadzora infekcija na Sveučlištu Radboud u Nijmegenu. Ali ipak je pomalo nervozan u ovom eksperimentu s toliko sudionika i s posve izvjesnim bliskim kontaktom između sudionika.

Lubberts nas ipak uvjerava kako je sve pod nadzorom: "Svi posjetitelji su testirani negativno najviše 48 sati prije ove manifestacije. Samo negativno testirani su smjeli ući u prostor, to je glavna mjera sigurnosti." Pet dana nakon manifestacije se svi posjetitelji opet testiraju, a od prvih šest priredbi već imaju rezultate: "Od preko šest tisuća osoba koje su bile na tim manifestacijama je nakon toga bilo pet pozitivnih, dakle zaraženi su ili na priredbi ili u kratkom vremenskom odmaku od nje", kaže nam mikrobiolog Voss.

Jer kao što se stalno govori: rok od 48 sati je zapravo mnogo vremena, makar je dodatna kontrola i mjerenje tjelesne temperature. Zato je teško reći, jesu li se te novozaražene osobe uopće zarazile na nekoj od tih manifestacija, ali još predstoji konačna obrada svih podataka kako bi se onda o tome razgovaralo s državnim službama. Ipak, Lubberts smatra kako su dosadašnji nalazi "prilično ohrabrujući".

Propala godina mladosti

Svi posjetitelji ovog koncerta zapravo znaju kako su "pokusni kunići", ali jedva da ih je uopće briga zbog toga. Tessa i Suban su se popele na jedan betonski stup i tamo plešu, uživajući opet u pogledu na gomilu ljudi. I one su već odavno skinule zaštitne maske, ali Suban u tome ne vidi ništa loše: "Svi smo prije bili testirani, dakle svi su ovdje negativni. To umiruje."

Virolog Voss zna kako će se malo tko držati bilo kakvih propisa: "Dok traje zabava, ljudi su sve bezbrižniji i skinuli su maske. Vjerojatno su i nešto popili i zabavljaju se kao što su se prije zabavljali." Njihovo ponašanje je posve sukladno onome što su znanstvenici vidjeli kod prethodnih manifestacija. Ipak, ovdje nema redara koji će ih upozoravati da opet stave maske, a već su se uvjerili kako je opasnost od zaraze tu "izuzetno niska."

Wesley ima 25 godina i već je u siječnju bio zaražen koronom. Nije bio jedini i više njegovih prijatelja je u isto doba bilo bolesno. Nada se da će stanje opet i skoro biti normalno, ali isto tako misli kako će to još potrajati. Ali ono što ga najviše boli jest što je čitavom naraštaju dvadesetogodišnjaka ovako oduzeto vrijeme kad im i pristoji "sve isprobati i biti mladi".

Treba odlučiti

Pieter Lubberts ipak vjeruje kako su i ovi eksperimenti pokazali da su velike manifestacije moguće, čak i prije nego što većina stanovništva bude cijepljena. "Mislimo da će u sljedećim mjesecima opet biti ljetnih festivala. Kako će oni biti veliki i koliko ljudi će primati, to je veliko pitanje." Ali misli da je to moguće, ne samo koncerti nego i nogometne utakmice i druge velike manifestacije s mnogo više posjetitelja nego što je to sad dozvoljeno.

No to će biti odluka onih koji su i uveli mjere za suzbijanje pandemije: u prvom redu nacionalnih političara, ali tu su bili i dogovori na razini Europske unije i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije. Svi oni još trebaju pogledati podatke i vidjeti kako su se kretali Wesley, Nienke, Laura, Tessa i Suban. A možda će tu i vidjeti kako su se odlično zabavljali. I kako su žudno čekali ovaj trenutak.