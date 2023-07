Mujo i skandal na javnom mjestu

Mujo se baš ono pravo napio s jaranima i krene on kući nakon što se kafana zatvorila, kad mu se gadno pripišalo. Gleda on lijevo, desno, nema nikoga, pa ga izvadi i počne pišati nasred čaršije. No, iza ugla naleti pandur i odmah mu krene pisati kaznu:

- Jarane, to t' je 25 maraka za pišanje na javnom mjestu!

Mujo prevrće džepove i jedva u zadnjem nađe 50 maraka i da ih policajcu, a ovaj će:

- Slušaj, daj sitnije, nemam da ti vratim ...

Mujo slegne ramenima:

- 'Ajd onda pišaj i ti, ja častim!