Mudri Brk u Jelsi 2022

Mudri Brk Festival će se održati za vikend 29. i 30. srpnja 2022. godine u Ljetnom kinu u Jelsi na najsunčanijem hrvatskom otoku Hvaru. Ideja je predstaviti neke bendove koji su na Mudri Brk labelu te bendove koje vole i cijene, a riječ je uglavnom o mlađim bendovima koji njeguju indie, alternativni, rock i pop izričaj. Ideja festivala je da bendovima i publici bude lijepo, da nema pretencioznosti i žurbe, da se ljudi naslušaju dobre muzike, odmore, okupaju i čuju nešto novo.

Prva imena na Mudri Brk festivalu su Irena Žilić, Miriiam, Ministranti i Banana Zvuk. Danas su objavili i drugi krug imena kojeg čine Neon Wife, Kopito, The Splitters i Boo Dale. S ovom objavom lagano zatvaraju ovogodišnji line up, ali pripremaju još neka iznenađenja.

Sjajan hrvatski dream / electro pop bend Neon Wife pojavio se na glazbenoj sceni u jesen 2019., s objavom prvog EP-a "My, Oh My", a nastao je iz kreativne kompatibilnosti Irene Žilić i Lucije Potočnik. Novi album je još u izradi, dok će prvi singl izaći ove godine. Nedavno su na pozornici INmusica premijerno predstavile nove stvari i oduševile kritiku, što će ponoviti i na Mudri Brk festivalu.

Bend Kopito, mješavina mediteranskog i dalmatinskog zvuka, a capella pjevanja i energičnog ska/rock/funka, osnovan je 2003. godine s idejom da osnuju veseli bend koji će promovirati i čuvati dijalekt hrvatskog otoka Visa. Iza sebe imaju 500 koncerata, dva demo albuma, tri studijska albuma, nastupe diljem svijeta u svrhu promoviranja hrvatske etno glazbe i nagradu Zlatna Koogla za najbolji novi bend. Svi članovi benda su cijenjeni glazbenici, završili su glazbene akademije u Splitu, Zagrebu i Beču te sudjeluju u različitim glazbenim, filmskim i kazališnim projektima u Hrvatskoj. Ne možeš ih falit, uvijek su u prugicama.

Složna braća kuću grade. Zamisli šta možeš s dva para braće. Dvije kuće? Ne, nego jako dobar bend. The Splitters su mladi splitski rock bend. Iza sebe imaju jedan album na engleskom i jedan album na hrvatskom jeziku, koji je singlovima "Oboji me", "Barbara" i "Nitko kao mi" radio turneju po hrvatskim top ljestvicama. Upravo se krčka treći album kojeg su premijerno predstavili na ovogodišnjem INmusicu, a sada i na Mudri Brk festivalu.

Boo Dale se iza gramofona nalazi već 20 godina, a mlad je čovjek. Bio je glazbeni selektor Hartere, rezident u brojnim klubovima, a nastupio je u gotovo svim klubovima i festivalima u regiji. Veliki je ljubitelj i poznavatelj glazbe i veliki gospodin. U slobodno vrijeme svira gitaru u vodećim hrvatskim rokenrol bendovima.

Cijena karata je 50 kn za jedan dan, 70 kn za dva dana. Karte će biti u prodaji isključivo na ulazu u Ljetno kino. Ako je nekome baš napeto, može napraviti rezervaciju na mudri.brk@gmail.com s naslovom maila "AJ ME ZAPIŠI", imenom i prezimenom osobe i brojem karata.



Organizatori su Mudri Brk i Udruga za promicanje kulture "Jelsa", a pokrovitelji TZ Jelsa i Općina Jelsa.