Može li nezdrava prehrana uzrokovati kandidu?

Kandida je gljivična upala najčešće izazvana gljivicom Candidom Albicans a može se pojaviti i kod žena i kod muškaraca. Kod kandide jedan od većih problema od liječenja jest njezina ponovna pojavnost zbog toga što mjesec i više dana nakon izlječenja kod 20-40% oboljelih se kandida vraća pa je stoga potrebno biti vrlo uporan u liječenju.

Kandida uglavnom ne može stvoriti veće poteškoće u zdravom organizmu i kod ojačanog imuniteta no kod narušenog imuniteta treba joj posvetiti posebnu pažnju jer kada je narušena pH ravnoteža u organizmu dolazi do bujanja kandide i tada dolazi do pojave simptoma.

U početnoj fazi kandide teško je posumnjati na kandidu s obzirom početni simptomi kao što su npr. bolovi u mišićima, glavobolje, neugodan zadah iz usta i problemi sa probavom mogu biti i klasični simptomi stresa, nedovoljno sna ili mnogih drugih bolesti.

U kasnijoj fazi javljaju se dodatni simptomi kandide kao što su npr. svrbež, peckanje ili bolno mokrenje.

Glavni uzorčnici kandide

Nezdrava prehana svakako može biti jedan od glavnih uzročnika kandide, jer ssobe koje u svakodnevnoj prehrani u velikoj mjeri imaju zastupljeno puno šećera, alkohola i rafiniranih ugljikohidrata, odnosno sve ono što gljivice najviše vole, imaju i povećan rizik od pojave kandide, otkriva Mamin kutak.

Premda će možda čudno zvučati, no dugotrajno ili učestalo korištenje antibiotika može dovesti do problema s kandidom. Premda su antibiotici ponekad neophodni kako bi se uspješno izliječila bakterijska infekcija, ubijajući loše bakterije, može doći i do ubijanja dobrih bakterija koji nam služe kao obrambeni mehanizam protiv bujanja gljivica.

Kontracepcijske pilule isto tako mogu pospješiti razvoj kandide prilikom uzimanja antibiotika u kombinaciji s unosom prehrane bogate rafiniranim šećerima. Kortikosteroidi za oralno uzimanje, odnosno primarno pumpice koje koriste astmatičari mogu isto tako dovesti do kandide pa se savjetuje kako bi se spriječila kandida u ustima nakon svakog korištenja pumpice temeljito isprati usta.

Povećan je rizik od pojave kandide kod osoba s dijabetesom zbog toga što one u pravilu uvijek imaju u ustima i ostalim sluznicama više razine šećera no što je to uobičajeno, a upravo šećeri su omiljena hrana gljivicama. Slab imunitet je isto tako jedan od uzročnika kandide.

Kod žena, rast gljivica usko je povezan s promjenama razina estrogena u ženskom tijelu a kako znamo da su razine najviše upravo u trudnoći i nakon mjesečnice, žene su tada izloženije kandidi.

Liječenje kandide

Priliokom liječenja kandide koriste se lokalni i sistemski antimikotici, a većinu njih potrebno je izbjegavati u trudnoći, osobito u prva tri mjeseca. U slučaju ponavljajuće kandide započinje se s primjenom kombinirane terapije lokalnih i sistemski antimikotika, a kada je to nužno može se primijeniti ispiranje rodnice 1% bornom kiselinom ili povidon-jodidom. Kandida može biti vrlo upozna, no važno je napomenuti da sistemski antimikotici daju izvrsne rezultate, pa je postotak izlječenja kandide izvan trudnoće visokih 80-90%.

Kandidu je moguće liječiti i promjenom prihodnih navika, pa se tako savjetuje ograničavanje unos ugljikohidrata i rafiniranih šećera, kofeina i teina te alkohola. Unosite dovoljno vitaminca B i C, puno tekućine i povrća i problemi s kandidom bi trebali postati stvar prošlosti!

Izvor: Mamin kutak