Motovun Film Festival otkrio prve filmove

U recentnim distopijskim vremenima u kojima je važnost umjetnosti ponovno došla do izražaja, ekipa Motovun Film Festivala marljivo je birala najbolje filmove za festival koji će se u koncentriranoj trodnevnoj formi održati od 30. srpnja do 1. kolovoza. Poštujući potrebne mjere opreza, na omiljenom istarskom brdu publiku će dočekati niz uzbudljivih premijera među kojima se ističu sjajni regionalni naslovi.

Hrvatski festivalski adut bit će Tereza 33 redatelja Danila Šerbedžije, po scenariju glumice Lane Barić, koja u filmu tumači naslovnu ulogu. Ova razorna i na trenutke toplo humorna generacijska priča prati ženu u ranim tridesetima, koja u raspadajućem ambijentu suvremenog Splita pokušava pronaći svoj komadić sreće. Rastrgana između romantičnih nadanja i razočaravajuće stvarnosti, Tereza je junakinja s kojom se lako možemo poistovjetiti, a fenomenalnoj Lani Barić glumačku podršku daju Ivana Roščić, Marija Škaričić, Leon Lučev, Dragan Mićanović, Goran Marković i druga poznata imena.

Iz Srbije na Motovun dolazi kinohit Ajvar redateljice Ane Marije Rossi u kojem Nataša Ninković i Sergej Trifunović glume supružnike koji žive u Stockholmu, imaju uspješne karijere, ali nemaju djecu. Vida je uvjerena da njen muž Bane u Beogradu ima ljubavnicu, no pravi se da to ne vidi. Kada dođu na uskršnje praznike u Srbiju, pomno uigrana koreografija njihovih života počinje se urušavati, a tajne počinju izlaziti na vidjelo. Film je to u kojem će se naći svatko tko je proživio emigraciju ili je barem gajio snove o odlasku iz balkanskog ludila, dakako, s teglicom ajvara u torbi.

Iz Bugarske dolazi U krug, humorna mozaična drama koja je lako mogla biti snimljena i na našim prostorima. Tri policijske patrole i šest policajaca u sofijskoj noći suočavaju se s bezbrojnim apsurdima tranzicijskog društva, korupcijom, migrantima, odlutalim dementnim starcem i jednim neželjenim mrtvacem. Redatelj Stefan Komandarev skrenuo je pozornost svjetske javnosti radovima kojima ubada u meko tkivo bugarskog društva, a U krug u Motovun dolazi s pet međunarodnih nagrada.

Osim novih filmova, Motovun Film Festival 2020 predstavio je i novi vizualni identitet inspiriran distopijom i cyber noir estetikom. Prepoznajući trenutak u kojem živimo, vizual prikazuje čovjeka na vrhu brda koji pobjedonosno pušta letećeg zmaja - zaštitni znak festivala, dok svjetlost projektora iza njega najavljuje i otvara neki novi svijet. Potpisuju ga mlade zagrebačke dizajnerice Klasja&Zita koje je s Motovunom spojila ljubav prema filmovima, ali i prema jedinstvenoj atmosferi proslave života i zajedništva koju nam festivalska ekipa i ove godine priprema.