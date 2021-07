Meduza, Satori i Bajaga na otvaranju Sea Dance festivala

Kako je već ranije najavljeno, ovogodišnji Sea Dance festival pripremio je i poseban dan iznenađenja. Fantastičnoj postavi sedmog izdanja Sea Dance festivala, koji će ove godine trajati četiri dana u tirkiznoj uvali plaže Buljarica u Budvi, na ekstra danu 26. kolovoza se pridružuju planetarni hitmakeri Meduza - jedni od favorita za Gremmy nagrade s više od milijardu slušanja na video i streaming platformama, multitalentirani umjetnik iz Amsterdama, srpsko-nizozemskog porjekla - Satori, koji će izvesti svoj originalni live nastup i legendarni rock sastav Bajaga i instruktori - jedan od najutjecajnijih bendova s ovih prostora, koji će te večeri zajedno sa fanovima pjevati svoje bezvremenske hitove.

Osim novog vala izvođača koji dopunjuju ranije najavljen kvalitetan line up vodećih međunarodnih i regionalnih glazbenih zvijezda elektronske i trap/hip hop scene, Sea Dance festival - dobitnik nagrade za Najbolji europski festival, najavljuje i prodaju jednodnevnih ulaznica koja počinje u petak 30. srpnja. Drugog dana festivala, u petak 27. kolovoza na glavnoj festivalskoj pozornici će nastupiti Maceo Plex, Senidah, Vojko V, Tijana T i lokalni artisti Raven TK u b2b setu sa Proximusom, dok su za treći dan, subotu 28. kolovoza najavljeni Tale Of Us i domaćini P.S. i O.G. feat distorsion. Posljednjeg festivalskog dana, u nedjelju 29. kolovoza posjetitelji će imati priliku uživati uz Borisa Brejchu, Ann Clue, z++, Who See i 84Bit.

Prvi i najpopularniji singl talijanskog producentskog sastava Meduza „Piece of Your Heart", realiziran u suradnji s Goodboys, osim što je nominiran za Grammy nagradu i proglašen za glazbenu himnu na BBC Radiju 1, dostigao je i platinastu tiražu u Velikoj Britaniji, Australiji i nizu drugih zemalja, koji su ovaj misteriozni trio odveli na sam vrh američkih i britanskih top lista. Nakon što su zadobili svjetsku popularnost jednim od najvećih plesnih hitova 2019. godine, usljedili su izuzetno uspješni singlovi „Lose Control", „Born To Love" i „Paradise". Njihov nevjerojatan talent potvrđuje i pobjeda na Music Moves Europe Talent Awards-u prošle godine, a specifičan zvuk među fanovima elektronske muzike širom svijeta već je prozvan kao „Meduza sound".

Satori je nedavno posjetiteljima EXIT festivala premijerno predstavio glazbu sa novog albuma snimanog u Srbiji, gdje je pokazao svu raskoš svog talenta. Najupečatljiviji djelovi fantastičnog koncerta na glavnoj festivalskoj pozornici bili su izvođenje pjesme „Đelem Đelem" u kojem je sempliran vokal s jednog od posljednjih snimaka velike Esme Redžepove, kao i gostovanje jedne od najuspješnijih world music izvođačica s ovih prostora - Amire Medunjanin. Sudjelovao je i u Exitovom InfinitX projektu, snimivši specijalni koncertni film „Satori na tvrđavi Golubac: Zvuci prošlosti", koji je svjetsku premijeru imao na Dan Europe, u sklopu 49. izdanja FEST-a. Satori je jedan od umjetnika koji neizmjerno cijeni balkansku etno glazbu te se inspiracija ovim podnebljem osjeti u svakom njegovom live izvođenju, nakon kojeg publiku ostavlja bez riječi.

Bajaga i Instruktori jedni su od regionalnih rock legendi s preko 35 godina fantastične karijere i bogatom diskogafijom koja broji 11 studijskih albuma, kompilacije, koncertne albume, singlove i filmsku muziku, kao i veliki broj hitova koji ih smještaju u sam vrh ovdašnje glazbene scene. Na svom nastupu sa glavne pozornice Sea Dancea odzvanjat će neke od njihovih „himni" poput „S druge strane jastuka", „Berlin", „Ti se ljubiš", „Zažmuri", „442 do Beograda", „Ruski voz", „Muzika na struju", „Zmaj od noćaja", „Tišina", „Plavi safir", „Godine prolaze", „Kad hodaš" i mnoge druge pjesme, uz koje su stasale generacije i generacije fanova.

Jedan od ključnih uvjeta za održavanje festivala je pridržavanje sigurnosnih protokola za organizaciju masovnih događaja, koje je EXIT festival primjenio u Novom Sadu, ali prilagođenih uvjetima u Crnoj Gori. Na festival će moći ući svi koji su dobili makar jednu dozu cijepiva, svi koji imaju dokumentaciju da su preležali koronu (dokument ne stariji od 180 dana) ili svi koji posjeduju negativan rezultat PCR testa, ne stariji od 72 sata. S obzirom na mjere uvedene u Crnoj Gori moguće je da će se uvjeti za ulazak dodatno proširiti od 2. kolovoza.

Početak prodaje jednodnevih ulaznica u petak 30. srpnja točno u podne!

U prodaji se trenutno nalazi ograničen kontingent festivalskih ulaznica za Sea Dance Festival 2021. po promo cijeni od 245 kn i uz uštedu od 40% u odnosu na finalnu cijenu. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica, po promo ceni od 125 kn dinara za četvrtak, petak i subotu, odnosno 155 kn za nedjelju, uz 40% popusta, bit će pušten u prodaju u petak 30. srpnja točno u podne i to samo online na sajtu Gigstixa.

Sve ulaznice se mogu kupiti u Gigstix prodajnoj mreži. Više informacija može se naći na službenoj stranici Sea Dance Festivala. Na stranici službene turističke agencije www.exittrip.org dostupni su i turistički paketi koji, osim ulaznica, sadrže i razne opcije za smještaj i prijevoz. Sve ulaznice kupljene za izdanje 2020. vrijede za ovogodišnji festival.