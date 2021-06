Mali morski puž oživio

Split je dobio mural najvećeg malog morskog puža na svijetu. I pužić je oživio! Ovo sićušno biće veličine tek 12 mm, od izuzetne je važnosti za ravnotežu morskih ekosustava. Pod stalnom je prijetnjom od betonizacije i nasipavanja plaža. Umjesto da beton dolazi njemu, uz pomoć WWF-a, svjetske organizacije za zaštitu prirode on sada krasi 300 kvadrata pročelja zgrade. Svaka vrsta ima svoje mjesto u ekosustavu - na nama je da ih sačuvamo. Na koncu, o njima ovisi i naš opstanak na Zemlji.

Kako izgleda mali morski puž kad oživi pogledajte ovdje! Aktiviranje je jednostavno, pomoću pametnog telefona ili tableta. Uz pomoć besplatne aplikacije Artivive skenira se mural u parku na Blatinama ispred Šimićeve 70 i na zaslonu uređaja oživjet će ovo misteriozno biće.

Mural najvećeg malog morskog puža nastao je na temelju fotografije morskog znalca Pere Ugarkovića, oslikali su ga splitski akademski slikari i street artisti Luka Duplančić i Ivan Svaguša, a virtualni život udahnuli su mu animatori Mate Žaja i Duje Stojak.

Produkciju murala provela je WWF Adria, sufinanciran je sredstvima Europske unije, te u suradnji s Gradskim kotarom Blatine, Turističkom zajednicom grada Splita te Splitsko-dalmatinskom županijom - Upravnim odjelom za turizam i pomorstvo. Mural je nastao u sklopu paneuropskog projekta Fish Forward u svrhu podizanja svijesti o društvenim i ekološkim utjecajima konzumacije proizvoda iz ribarstva, te WWF-ova projekta transformacije priobalnog ribolova u Sredozemlju.

Prilikom predstavljanja malog živog puža u petak su u Splitu govorili brojni gosti, a njihove izjave prenosimo u cijelosti.

Bojan Ivošević, zamjenik gradonačelnika Splita: „Osim samog uređenja Splita, koji sigurno sada izgleda ljepše s muralom, vrlo je važno upozoriti na ono što imamo u podmorju, a ugroženo je ljudskim djelovanjem, devastacijom obale i podmorja. Mislim da će se ovako građane osvijestiti o onome što se krije ispod površine mora - da nije to samo plaža na koju stave ručnik, već da je to nešto što vrijedi i što ne smijemo nepovratno uništiti.

Mosor Prvan, ekolog i biolog iz WWF Adrije: „I male stvari su bitne. Ovaj puž je naša poruka javnosti da ne trebaju zanemarivati ono što ne vide, da je naše more itekako bitno i da ga treba čuvati. Često zadiremo u morski okoliš na razne ružne načine i to ne doprinosi očuvanju bioraznolikosti Jadrana. Ovom smo akcijom željeli donijeti malo bioraznolikosti na splitski beton u obliku najvećeg malog puža na svijetu, da bude trajni podsjetnik Splićanima i posjetiteljima grada Splita koliko je važna zaštita mora i koliko je more sjajno."

Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice: „Male stvari nekada puno znače i upravo mali pužić puno znači za naš grad. Očuvanje mora i svijest o ekologiji treba dizati i građanima, a i gostima. Ovo je najbolji mogući put!"

Matea Dorčić, voditeljica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo pri Splitsko-dalmatinskoj županiji: „Puž nam je fenomenalan i šalje jednu predivnu i bitnu poruku. Svjedoci smo sve većeg betoniranja, uništavanja prirode, mora i obale. Zato smo tu - upravni odjel daje sve od sebe da kroz svoje aktivnosti zaštiti morsko dobro. Jedna od njih je i ova manifestacija, tako da smo zaista sretni što smo ovdje."

Ivan Svaguša, akademski slikar i street artist, autor murala: „Mural je bio zahtjevan u smislu veličine, nijansiranja i postavljanja kompozicije lika jer je bilo nezgodno obavljati bilo kakvu korekciju. Iako zvuči neskromno, nisam uopće sumnjao da ćemo mi to izvesti dobro jer smo Luka i ja odličan tandem."

Luka Duplančić, akademski slikar i street artist, autor murala: „Mural mi je bio svakako izazovan - i tehnički i emotivno. Crtanje i slikanje mi je svakako terapija tako da smo naslikali divan mural. Ovo je jako bitna inicijativa koje može građane osvijestiti o velikom značaju mora, posebice u zemlji koja bi trebala biti orijentirana na more."

Pero Ugarković, autor fotografije prema kojoj je nastao mural puža: „Na našim prirodnim plažama postoji tisuće različitih životinja, a ovaj puž je samo model koji predstavlja sve te životinje koje gube svoje područje života. Ta područja nisu velika, ali moraju biti očuvana baš takva. Svaka intervencija na taj prostor uništava ih, a njihovo uništenje će jednoga dana doći i do nas. Mi moramo očuvati njihov okoliš. Ima mjesta za plaže, došli smo do jedne razine preizgrađenosti plaža i sada moramo stati i pustiti životinje da žive".

WWF posebno zahvaljuje stanarkama i stanarima na adresi Ulica Antuna Branka Šimića 70 te školi stranih jezika Jantar na strpljenju. Ovo je prvi takav mural u Splitu, a drugi u Hrvatskoj. Pogledajte i naš prvi morski mural u Zagrebu koji jede smog!