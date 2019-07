Mačke i maneštra u Art Parku u nedjelju kao predigra Motovun Film Festivalu

Vrlo intenzivna ovogodišnja motovunizacija došla je do završne faze. Posljednje zagrijavanje za Motovun Film Festival održat će se u zagrebačkom Art Parku (Ribnjak) u nedjelju, 14. srpnja s početkom u 19 h. Ulaz je besplatan.

„I najmanja mačka je remek djelo" izjavio je veliki Leonardo da Vinci, a ljudska fascinacija mačkama povod je za fantastični program Cats Just Wanna Have Fun, iza kojeg stoje američki Catvideofest i Cat Video Festival Vienna. Program se sastoji od sat vremena filmova u pet CATegorija (drama, mjuzikl, dokumentarni, avanturistički, komedija), a bit će to prilika za upoznavanje s youtube zvijezdama kao što su Lil Bub, Henri i Keyboard Cat. Filmovi su namijenjeni za sve uzraste pa je osim za mačkoljupce idealan i za roditelje s djecom.

Vrijedna i vesela ekipa Motovun Film Festivala za sve će posjetitelje skuhati istarsku maneštru i dijeliti ju besplatno, no to neće biti jedino darivanje za ovu priliku. Svi koji dođu u MFF majicama dobit će nagradu, a onaj tko dođe u najstarijoj dobit će bocu autentične motovunske biske. U prekrasnom ambijentu Art Parka posjetitelji će uživati i u probranoj opuštajućoj glazbi idealnoj za nedjeljno popodne.

Motovun Film Festival održava se ove godine od 23. do 27. srpnja, a ulaznice se u pretprodaji mogu kupiti putem sustava KupiUlaznicu.hr. U ponudi je Večernji komplet ulaznica za sve večernje projekcije po cijeni od 300 kuna. Također putem KupiUlaznicu.hrmogu se kupiti i autobusne karte za prijevoz do Motovuna i povratno do Zagreba.