M.O.R.T. promovira "Standing Runningman" u Vintage Industrialu

Grupa M.O.R.T. objavila je dugonajavljivani engleski album „Standing Runningman" kojeg će koncertno promovirati u Vintage Industrial Baru 19. rujna.

M.O.R.T. - „Standing, Running"

Album „Standing Runningman" sniman je početkom 2018., te miksan krajem iste godine u MC Pavarotti pod palicom Marka Perčića Sule uz pomoć dobrih duhova mostarskog studija Saše Karabatka Sale i Seada Zaklana Seje, dok je master početkom 2019. odradio gitarist Leta3 Matej Zec. „To je prvi naš rock album na engleskom proizašao iz naroda i za narod financiran od strane naroda cijelog Balkana kroz indiegogo kampanju, kojom smo prikupili novac od ljudi koji cijene naš rad i ovaj album je posvećen baš njima" - izjavio je bend predstvljajući novi materijal.

M.O.R.T. - "Standing Runningman" (cijeli album)

Na albumu se nalazi ukupno deset pjesama, a kao prvi singlovi predstavljene su „Standing, Running" i "I Don't Believe In You" dok će sljedeći "We Are Born" s pripadajućim videospotom biti predstavljen kroz nekoliko dana. Album se danas može naći na svim većim steaming i download platformama, dok će se vinilno izdanje u prodaji pojaviti tijekom jeseni.

Mjesto gdje će "Standing Runningman" napraviti prvi koncertni korak je Zagreb, točnije Vintage industrial bar, u kojem će u četvrtak 19. rujna bend predstaviti album u kombinaciji s teškom artiljerijom numera s prošla tri albuma na materinjem jeziku. "Očekujte energetski proboj, grmljavinsko glazbeno nevrijeme, dislociranje glasova, povremenu vrtoglavicu i sex" - najavljuje jedan od najkvalitetnijih bendova našeg podneblja.

M.O.R.T. planira provesti jesen predstavljajući novi materijal po Hrvatskoj i susjednim zemljama, a na proljeće diljem Europe.