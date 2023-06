Ljetne premijere na SkyShowtime

Django

Serija Django djelomično je utemeljena na kultnom filmu Sergija Corbuccija, a govori o čovjeku koji traži osvetu, a na kraju se bori za nešto puno veće. Radnja se odvija krajem 19.stoljeća u Teksasu: Django stiže u pusti grad na dnu kratera - New Babylon. U potrazi je za ljudima koji su ubili njegovu obitelj no otkriva da je njegova kći Sarah preživjela i da je ondje. Sarah ima dvadeset godina, sprema se udati za Johna Ellisa, osnivača New Babylona i, što je važnije, ne želi Djanga u blizini. Django se ne predaje i učinit će sve kako bi dobio drugu priliku s kćeri. Međutim, Django, Sarah i John upleteni su u mrežu mračnih tajni koje će kad-tad isplivati na površinu.

Ghosts of Beirut

Serija Ghosts Of Beirut otkriva podrijetlo 21-godišnjeg Mughniyeha (poznatog kao The Ghost), koji se pojavio niotkuda i bio odgovoran za smrt više Amerikanaca od bilo kojeg drugog pojedinca u razdoblju do 11. rujna. Mughniyehova priča ispričana je iz američke, izraelske i libanonske perspektive, a pratimo ga od njegovih početaka u šijitskim slumovima južnog Bejruta do osmišljavanja ideje o bombašu samoubojici, smrtonosne taktike koja mu je osigurala brz uspon do statusa najopasnijeg terorista na svijetu. Drama koja obuhvaća nekoliko desetljeća temelji se na opsežnom istraživanju još uvijek strogo povjerljivih događaja i uključuje stvarne, neposredne intervjue s istaknutim službenicima CIA-je i Mossada, te povezuje burne osamdesete u Bejrutu sa špijunskim igrama današnjeg Bliskog istoka.

Juan Carlos: Downfall of The King

Juan Carlos I., španjolski kralj do abdikacije 2014. godine, trebao je ostati zapamćen kao heroj, ali desetljeće skandala narušilo je njegov ugled, kao i budućnost monarhije. Ova moćna dokumentarna serija otkriva brojne pojedinosti iz njegova života: od incidenta u kojem je slučajno ustrijelio vlastitog brata do pranja novca i korupcije. Dokumentarac donosi ekskluzivan pristup kraljevim najbližim osobama od povjerenja, uključujući i eksplozivne intervjue s njegovom dugogodišnjom ljubavnicom Corinnom zu Sayn-Wittgenstein, i predstavlja potpunu i konačnu priču o javnom padu jednog simbola.

The Sleepers (Bez vědomí)

Špijunska drama The Sleepers odvija se krajem 1989. godine, u vrijeme raspada sovjetskog carstva. U jeku Baršunaste revolucije, koja je okončala 40 godina ruske dominacije, obična žena biva uhvaćena između dva svijeta: državne sigurnosti i disidenata. Postupno je prisiljena otkriti neočekivane tajne obiju strana.

Bupkis

Bupkis je nova komedija u kojoj se Pete Davidson (The King of Staten Island, Saturday Night Live) pokušava snaći u jedinstvenoj obiteljskoj dinamici i izazovima koje donosi slava kako bi uspostavio iskrene odnose. U ovoj sirovoj, poluautobiografskoj seriji u glavnim ulogama nastupaju Davidson, Edie Falco (The Sopranos, Nurse Jackie) i Joe Pesci (Goodfellas, The Irishman) uz brojne zvijezde u sporednim ulogama. Serija povezuje stvarnost i apsurd te najbolje pokazuje što znači biti Pete Davidson. Bupkis ti želi dobrodošlicu.

Tuff Money (Bani Negri)

Tuff Money prati eskalaciju situacije u kojoj su se našla dva tehničara iz odjela za javne radove. Doru i

Ionel frustrirani su zbog loših mjesta u kojem su planirali gledati nogomet i šale se o izvođenju pljačke, bogaćenju i bijegu s dna društvene ljestvice. Nakon što ih čuje sumnjivi vlasnik bara, ono što je počelo kao šala poprima stvarne obrise i uskoro bivaju prisiljeni izvesti pljačku u stvarnom životu. Sve ustanove kojima se obrate za pomoć jedva čekaju da do pljačke dođe i da uzmu svoj dio, što naša dva nesretna heroja tjera da se bore s izborom između morala i nagona za samoodržanjem.

Nove sezone serija

Ruxx

Ruxx je moderna drama o međuljudskim odnosima koja istražuje mladi naraštaj Rumunja u zemlji zarobljenoj između prošlosti i budućnosti. U njezinu je središtu naslovni lik Rux (Raluca Aprodu). Ona balansira između zahtjevne karijere u tvrtki važnog bukureštanskog građevinskog investitora i drugih životnih prioriteta - pomaganja obitelji i održavanja veze na daljinu s partnerom u SAD-u. Rux pokušava izaći iz Rumunjske i otputovati u Los Angeles, ali se život urotio protiv nje i uvučena je najveći projekt njezinog šefa: predizbornu kampanju njegove supruge za gradonačelnicu Bukurešta.

Star Trek: Strange New Worlds (Season 2)

Star Trek: Strange New Worlds bavi se godinama tijekom kojih je kapetan Christopher Pike bio za kormilom broda U.S.S. Enterprise. U seriji nastupaju omiljeni glumci Anson Mount (kapetan Christopher Pike), Rebecca Romijn (Broj Jedan) i Ethan Peck (znanstveni časnik Spock). Serija prati kapetana Pikea, znanstvenog časnika Spocka i Broj Jedan u razdoblju prije nego što se kapetan Kirk ukrcao na U.S.S. Enterprise, tijekom njihova istraživanja novih svjetova diljem galaksije.

Warszawianka

Warszawianka je fikcionalna poljska dramska serija koja prati tragikomične pustolovine četrdesetogodišnje urbane legende (Borys Szyc) u Varšavi. On je vrlo složen lik, neodgovorni partijaner, serijski ženskar i istodobno svačiji prijatelj. Iza ulaštene vanjštine on je izmučen i pun samoprezira, uhvaćen u zamku svojih roditelja (Krystyna Janda i Jerzy Skolimowski) i okovan kulturom i vremenom koji su ga formirali. Zahvaljujući glavi prepunoj snova njegov spisateljski talent osvojio je srca generacije X. Ali on sam nikada nije odrastao. Slabić je. Imao je i izgubio sve, a sada nastoji shvatiti moderni svijet okružen najzanimljivijim likovima u gradu.

Filmovi

Bros

Producent komedija Judd Apatow (The Big Sick) u najnovijoj hit romantičnoj komediji udružio je snage s velikim komičarskim imenima: redateljem Nicholasom Tollerom (Neighbors) i Billyjem Eichnerom (Billy on the Street), koji je nominiran za nagradu Emmy®. U središtu radnje filma Bros dvojica su gej muškaraca koji nastoje pronaći ljubav, a najveća prepreka bit će im vlastiti problemi s vezivanjem.

Babylon

Babylon, film redatelja Damiena Chazellea, originalna je priča smještena u Los Angeles dvadesetih godina 20. stoljeća. U glavnim ulogama nastupaju Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva, a uz njih pojavljuju se Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. Priča o prevelikoj ambiciji i nečuvenoj razuzdanosti prati uspon i pad više likova tijekom razdoblja neobuzdane dekadencije i nemorala u ranim danima Hollywooda.

Violent Night

David Harbour (Black Widow) igra glavnu ulogu u ovom uzbudljivom blagdanskom filmu o ekipi plaćenika koja zatoči grupu talaca na Badnjak, ne očekujući da će njihov najveći protivnik biti Djed Božićnjak. Producent akcijskih filmova David Leitch (John Wick) i scenaristi franšize Sonic the Hedgehog (Patrick Casey i Josh Miller) začinili su klasično blagdansko veselje te pokazali zašto ovaj Djedica nije tek obični starčić.

Eight for Silver

Radnja filma odvija se krajem 19. stoljeća. Nekada mirno i izolirano selo biva napadnuto no nitko ne zna tko ili što ga napada. Mještani šire glasine o prokletoj zemlji, nadnaravnim silama, pa čak i demonskim stvorenjima, dok se nestanci i umorstva nastavljaju. Patolog John McBride stiže u selo kako bi istražio o kakvoj se opasnosti radi, ali otkriva nešto mnogo dublje i zlokobnije nego što je uopće mogao zamisliti.

She Said

Naslovne uloge u ovom filmu igraju Carey Mulligan (Promising Yound Woman, An Education), koja je dvaput nominirana za nagradu Oscar®, i Zoe Kazan (The Plot Against America: The Limited Series, The Big Sick). Njih dvije glume Megan Twohey i Jodi Kantor, novinarke New York Timesa, koje su zajedno razotkrile jednu od najvažnijih priča generacije - priču koja je pomogla lansirati pokret #MeToo, razbila desetljeća tišine oko teme seksualnih zlostavljanja u Hollywoodu i zauvijek promijenila američku kulturu.

Puss in Boots:The Last Wish

Mačak u čizmama (glas mu je posudio Antonio Banderas koji iza sebe ima nominaciju za nagradu Oscar®) otkriva da je njegova strast prema pustolovinama uzela svoj danak: potrošio je osam od svojih devet života i sada mu je ostao samo jedan. Stoga se otiskuje na epsko putovanje kako bi pronašao mitsku Posljednju želju i povratio svojih devet života.

Breaking

Film se zasniva na životu Briana Browna- Easleyja, marinca i ratnog veterana kojega glumi John Boyega. Nakon što je časno otpušten iz službe 2005. godine, vraća se kući u Georgiju opterećen problemima s psihičkim zdravljem. No ne uspijeva dobiti pomoć i nađe se u očajničkoj situaciji, te pribjegava zločinu: upada u banku i uzima nekoliko njezinih zaposlenika za taoce.

M3GAN

Film M3GAN temelji se na priči majstora horora Jamesa Wana (Malignant, franšize Saw, Insidious i The Conjuring). U glavnoj ulozi pojavljuje se Allison Williams (Get Out) kao Gemma, sjajna robotičarka u tvornici igračaka koja uz pomoć umjetne inteligencije razvija M3GAN, lutku koja izgleda kao da je živa i programirana je da bude najbolji prijatelj djetetu I najveći saveznik roditeljima. Gemma neočekivano dobije skrbništvo nad svojom nećakinjom nakon smrti njezinih roditelja i poklanja joj prototip lutke M3GAN. Njezina odluka imat će nezamislive posljedice.

Sunce, more i pijesak

Cast Away

U filmu Cast Away (Brodolom života), filmaš i dobitnik nagrade Oscar® Robert Zemeckis i dvostruki dobitnik Oscara Tom Hanks istražuju ljepotu i okrutnost sudbine i opstanka ljudskog duha. Glavni lik Chuck Noland, kojega glumi Hanks, sistemski je inženjer u FedExu, a njegovim osobnim i profesionalnim životom upravlja sat. Njegova ga užurbana karijera vodi, često vrlo iznenada, na udaljena mjesta i daleko od djevojke Kelly (Helen Hunt). Chuckov suludi način života naglo prestaje kada se nakon pada zrakoplova nađe sam na osamljenom otoku - u najvećoj pustoši koju čovjek može zamisliti.

Couples Retreat

Vince Vaughn predvodi talentiranu i urnebesnu glumačku postavu u ovoj komediji o četiri para koji odlaze na tropski otok gdje ih uvuku u terapiju za parove koju organizira resort. Iako se isprva opiru nametnutoj new age psihologiji, malo po malo neki od parova shvaćaju da su njihovi odnosi daleko od idealnih. Scenarij potpisuje Jon Favreau, koji igra i jednu od glavnih uloga uz Kristen Bell, Jasona Batemana, Malin Akerman, Kristin Davis i Jeana Renoa.

Forgetting Sarah Marshall

Od producenata filmova The 40-Year-Old Virgin i Knocked Up stiže nam komičan pogled na mukotrpno nastojanje jednog čovjeka da odraste i oporavi se od bolnog ljubavnog prekida. Jason Segel glumi ne baš uspješnog glazbenika koji, nakon što ga je zbog drugog muškarca ostavila djevojka, TV zvijezda (Kristen Bell), bježi na odmor na Havaje. Tamo zatiče svoju bivšu, koja boravi u istom hotelu sa svojim novim dečkom. Svatko kome je ikad slomljeno srce i razbijeno u milijune komadića razumjet će ovaj urnebesan, iskren pogled na veze koji donose Paul Rudd, Jonah Hill, Bill Hader i Jack McBrayer.

Jaws

Redatelj i dobitnik nagrade Oscar® Steven Spielberg potpisuje prvi moderni blockbuster. Nakon što velika bijela psina počne vrebati ljude na plažama Nove Engleske, šef mjesne policije, stručnjak za morske pse i prekaljeni ribar kreću na opasno putovanje kako bi ulovili opasno stvorenje. Ovaj je klasik utemeljen na bestseleru Petera Benchleyja i nominiran za četiri nagrade Oscar®, uključujući onu za najbolji film, a istjerao je iz mora milijune kupača. U glavnim ulogama nastupaju dobitnik nagrade Oscar® Richard Dreyfus te nominirani za nagradu Oscar® Roy Scheider i Robert Shaw.

Mamma Mia!

Oskarovka Meryl Streep predvodi zvjezdanu postavu ove filmske adaptacije popularnog kazališnog mjuzikla s vječnim tekstovima i melodijama legendarne supergrupe ABBA. Streep glumi snažnu i neovisnu vlasnicu hotela na idiličnom grčkom otoku koja priprema vjenčanje svoje kćeri. Uz njezine najstarije i najbolje prijateljice među gostima su i trojica muškaraca iz njezine prošlosti koje je kći potajno pozvala jer vjeruje da bi jedan od njih mogao biti njen otac! Mamma Mia! slavi majke I kćeri, stare prijatelje i novostečenu obitelj. U filmu nastupaju i Pierce Brosnan, Colin Firth, Christine

Baranski, Julie Walters i Amanda Seyfried.

Miami Vice

Kokainskih kauboja iz osamdesetih više nema, ali u filmskoj verziji Miami Vicea vrijeme je samo povećalo privlačnost Casablance u Miamiju i policajaca na tajnom zadatku, te osnažilo stavove kulturno utjecajne TV serije Michaela Manna. Oskarovac Jamie Foxx i Colin Farrell igraju glavne uloge u ovom neustrašivom akcijskom filmu velikih razmjera. Detektivski dvojac otkriva sve što je odraslo, opasno i seksi u radu na tajnom zadatku, naročito kada odlaze onamo gdje njihove značke ne vrijede.

U jednoj od glavnih uloga nastupa i Gong Li.