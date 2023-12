Lisinski obilježava 50 godina posebnim programom za najmlađe

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, jedinstveno kulturno središte Zagreba, sprema se osvojiti srca najmlađe publike posebnim programom osmišljenim za djecu. Bogat program uključuje koncertnu izvedbu priče za djecu „Orašar", vođeni obilazak Dvorane Lisinski „Tajnim odajama Lisinskog", zatim splet božićnih pjesama iz cijeloga svijeta u izvedbi Dječjega zbora Hrvatske radiotelevizije „Anđeli već dolijeću" i glazbenu predstavu za djecu „Da sam ja kontesa Dora" u izvedbi Komornog orkestra Zagrebačke filharmonije. Svi programi za djecu su besplatni.

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, simbol umjetničke izvrsnosti, slavi svoj veličanstveni jubilej - 50 godina postojanja. Ova važna obljetnica za hrvatsku kulturu bit će obilježena trodnevnom svečanošću, od 28. do 30. prosinca 2023., s bogatim programima koji će trajati od ranih jutarnjih do kasnih večernjih sati.

U sklopu trodnevnog slavlja, prostore Dvorane oživjet će izvedbe glazbenih priča i predstava posebno kreiranih za najmlađe generacije.

Lisinski slavljem ističe svoje važno naslijeđe i povijest, pružajući djeci i mladima priliku da zakorače u čaroban svijet umjetnosti.

Doživite čaroliju s vašim mališanima

Tijekom ovih nevjerojatnih 50 godina, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog nije samo bila svjedok raznolikosti umjetničkog izričaja već je i sama bila izvor inspiracije mladim umovima. Razradom programa s posebnim fokusom na djecu i mlade, Dvorana očarava, potiče njihovu maštu i razvija ljubav prema glazbi i umjetnosti još od najranije dobi. Od ključne je važnosti u doba formiranja identiteta i razvoja mališanima pružiti priliku da dožive čaroliju glazbe i umjetnosti. Ulaganje u glazbenu edukaciju i umjetnički odgoj neophodno je za oblikovanje buduće publike koja će cijeniti i njegovati ljepotu umjetnosti idućih 50 godina i više.

Program za najmlađe posjetitelje počinje 28. prosinca 2023. u 10 sati prigodnom glazbenom pričom u izvedbi Udruge Mala Opera, koja je namijenjena djeci od 4 do 10 godina. Pripovjedač Zdenko Niessner i pijanistica Danijela Petrić pružit će jedinstvenu izvedbu djela Orašar, popularne pripovijetke koja će mališane odvesti na putovanje najljepšim stranicama klasične glazbe za djecu. Izvedba će biti popraćena projekcijama originalnih ilustracija Charlesa Bertalla iz prvih izdanja književnog djela.

„Udruga Mala opera s veseljem je prihvatila poziv Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za sudjeluje u proslavi njezina velikog jubileja. Za tu ćemo priliku izvesti jednog drukčijeg Orašara - koncertno čitanje originalne priče uz najljepše stranice glazbe iz pera Petra Iljiča Čajkovskog. Programi i sadržaji klasične glazbe za djecu vrlo su važni ne samo za glazbenu edukaciju i stvaranje kulturnih navika nego i za odgoj buduće publike. Stoga nas posebno raduje što će ovogodišnja proslava biti bogata sadržajima za djecu, a Dvorana Lisinski prepoznala je njihovu važnost te predano radi na odgoju nove publike... svoje nove publike... za sljedećih 50 godina. SRETNO LISINSKI!" izjavila je Danijela Petrić, autorica koncepta.

Isti dan, kao i svih idućih dana svečanoga slavlja, s početkom u 11 sati, mališane i njihove roditelje, kao i sve ostale posjetitelje očekuje fascinantan vođeni obilazak nazvan Tajnim odajama Lisinskog. To nije običan obilazak - to je prilika da mali istraživači otkriju skrivene kutke Dvorane koji su inače nedostupni posjetiteljima.

Tugomir Hrabrić, Sonja Mrnjavčić i Anton Oreč, nekadašnji i sadašnji zaposlenici Dvorane, bit će vaši vodiči kroz tajanstvene prolaze, otkrivajući priče i zanimljivosti koje čine srce Lisinskog.

Na Dan Dvorane, 29. prosinca, s početkom u 10 i u 12 sati, djeca i roditelji mogu uživati u spletu božićnih pjesama iz cijeloga svijeta izvedbom programa Anđeli već dolijeću, koji će izvesti Dječji zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Vinka Karmelića uz pratnju Nine Cossetto na glasoviru.

Dječji zbor HRT-a ponovno je pokrenut prošle godine na krilima tradicije koja datira iz 1949. godine na nekadašnjem RTV-u Zagreb. U ovih je godinu dana ostvario zapažene nastupe, uključujući emisije na HRT-u, božićni koncert i samostalni koncert na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Zbor je ove sezone impresionirao publiku u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu.

„Dječji zbor HRT-a s ponosom će sudjelovati na proslavi 50. rođendana naše najvažnije koncertne dvorane u Hrvatskoj. Među prvim izvođačima u dvorani bio je i Dječji zbor RTV-a Zagreb pod vodstvom Maestra Dinka Fia u godinama samog vrhunca tog ansambla. Nakon malo više od godine dana ponovnog postojanja zbor će božićnim koncertima počastiti dvoranu i njenu vjernu publiku, a ujedno i proslaviti svoj prvi rođendan. Važno je spomenuti da će to biti prvi samostalni koncert u Zagrebu što nas još više veseli jer će se održati u našem najvećem hramu glazbe. Koncert će biti satkan od tradicijskih do popularnih božićnih pjesama iz Hrvatske i svijeta. Našoj Dvorani želimo puno lijepih koncerata u sljedećih pedeset godina te da svima nama glazbenicima, a pogotovo novim budućim generacijama, uvijek bude topli dom. SRETAN ROĐENDAN LISINSKI žele ti tvoji mali zboraši s Prisavlja!" istaknuo je dirigent Zbora Vinko Karmelić.

Dana 30. prosinca s početkom u 10 sati očekuje vas glazbena predstava za djecu i mlade od 5 do 14 godina Da sam ja kontesa Dora u izvedbi Komornog orkestra Zagrebačke filharmonije. Ovu iznimnu predstavu izvodi Komorni orkestar Zagrebačke filharmonije, a poseban čar dodaje Marta Bratković na violini i u ulozi glumice.

Inspirirana Dorinim pismom koje je ostavila suprugu, predstava donosi duh žene ispred svoga vremena, naglašavajući poruke ravnopravnosti spolova i slobode izražavanja. Kroz priču o stvaralaštvu skladateljice Dore Pejačević, djeca će otkriti čaroban proces nastanka glazbe i istražiti svijet igre i slobode koji je Dora promatrala iz svoje sjene. Uz igru, slobodu i ljubav prema glazbi, publika će se opustiti uz skladbu Crveni karanfil iz opusa „Život cvijeća". Predstava nas vodi u dvorac Pejačević u Našicama, gdje violinistica Marta susreće djevojčicu Doru, stvarajući čarobne trenutke koji oživljavaju glazbu i bude maštovitost u svakom od nas.

„Dora je ostavila veliki trag u svakome tko je zagrebao u njezinu kreaciju i način života. Mi smo odlučili pričati baš o tom stvaralaštvu - skladateljskom, ali i onom izvedbenom, jer jedno bez drugog ne može. Uz igru i slobodu, o kojima je toliko pisala gledajući s prozora svoje sjenice, pronalazimo dijete u sebi. Jer kada to pronađemo, možemo proniknuti u tajne nastanka jedne skladbe." Petra Radin, redateljica

Slavimo zajedno

Želimo podijeliti radost ovog jubileja s vama i vašim najmlađima, stvarajući zajedničke uspomene koje će trajati cijeli život. Dovedite svoje mališane da zajedno uživamo u bogatom programu stvorenom posebno za njih, ispunjenom smijehom, čarolijom glazbe i nezaboravnim trenucima radosti!

Besplatne ulaznice možete preuzeti od 13. prosinca na blagajnama Lisinskog svakog radnog dana od 10 do 20 sati (pauza je od 14 do 14.30) te vikendom u dane održavanja programa, i to od 2 sata prije programa do njegova početka, a ulaznice su dostupne do popunjenja kapaciteta.

Detaljan program pogledajte ovdje.

Ovo je proslava svih nas, stoga nam se pridružite u stvaranju jedinstvenog iskustva koje će ostati urezano u sjećanjima vaših mališana.

Vidimo se u Lisinskom!