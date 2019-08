Lauba otvara novu sezonu s dvije izložbe

Lauba će 27. kolovoza 2019. godine, s početkom u 20 sati, započeti jesenski program s otvorenjem dviju samostalnih izložbi - Marije Koruge pod nazivom „Prisutne" i Ivane Tkalčić pod nazivom „BWPWP / Back When Pluto Was a Planet". Izložbe će se moći razgledati do 10. rujna 2019.

Izložbom crteža i akvarela velikog formata nastalih temeljem istraživanja o o znamenitim hrvatskim ženama kroz povijest, Marija Koruga upućuje na potrebu da se povijest redefinira i interpretira kroz suvremenu prizmu. Nastavljajući se na svoje prethodne projekte koji su se bavili reinterpretacijom svjetske i hrvatske povijesti likovnih umjetnosti (serija slika "Obična promatračica", „Iz povijesti"), novi ciklus radova koji izlaže Laubi tematski obuhvaća povijest hrvatskih znanstvenica i umjetnica koje nisu isključivo unutar likovnih područja (Vesna Parun, Marija Monterisi, Bara Kramarić, Dora Filipović, Ana Maletić, Renata Kroneisl-Rucner, Dora Pejačević, Zdenka pl. Makanec i Mira Hercigonja). Svojim slikama Marija Koruga kontinuirano propituje rodni, umjetnički i nizove drugih proživljenih i mogućih identiteta u odnosu na prirodne i društvene okvire, a ovim ciklusom skreće fokus na pitanje ženskog rada i potrebu za njegovim vrednovanjem.

Izložba Ivane Tkalčić obuhvaća različite aspekte autoričinog izražaja kroz medije koji uključuju video radove, arhivske i dokumentacijske materijale, kolaže, objekte i instalacije. U središtu njenog umjetničkog istraživanja je utjecaj obitelji i genetičke obiteljske podloge na pojedinca te na formiranje prve percepcije o svijetu kroz obiteljska sjećanja s jedne strane te s druge utjecaj novih tehnologija i društvenih mreža na percepciju pojedinca. Pri izradi radova koristi dokumente i objekte sentimentalne vrijednosti koji kroz proces rada, kao elementi koji ga čine, dobivaju novi oblik i dodatna značenja. Kroz svoje radove istražuje promjene u tehnologiji i načine na koje ona preoblikuje našu svijest i način razmišljanja. Nerijetko u radovima uključuje reference na prvobitni internet i načine komunikacije koji su se posljednjih godina značajno promijenili.

U dvorištu Laube nastupit će Mormorsmor - rezident DJ promotorskog kolektiva Živa Muzika, polovinka DJ dua Tajga&Tundra i trećinka DJ molekule Ćelija.

Izložbe će biti otvorene od ponedjeljka do petka od 14 do 22 sata, a subotom od 11 do 22 sata i mogu se razgledati uz ulaznicu po cijeni od 25 kn za odrasle i 10 kn za djecu i studente. Ulaz na otvorenje je besplatan