Kulturna baština sada i u bojankama

Bojanke su dobre za djecu i odrasle, potiču kreativnost i relaksiraju, a one iz baštinskih ustanova omogućuju i upoznavanje kulturne baštine, povijesti, umjetnosti, arhitekture i krajolika. Upravo s ciljem promocije korištenja digitalne kulturne baštine za razonodu i učenje, u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu izradili su bojanke za sve uzraste čiji sadržaj predstavlja vrijednu građu njezine Grafičke zbirke, Zbirke zemljovida i atlasa te odabranu građu iz općeg fonda NSK.

Prva bojanka Knjižnice, Oboji naše zbirke - Gradovi, sadrži vedute hrvatskih gradova iz digitaliziranog dijela građe Grafičke zbirke NSK i Zbirke zemljovida i atlasa NSK dostupne u sklopu tematskih portala Digitalizirana vizualna građa i Digitalna kartografska građa portala Digitalne zbirke NSK. Bojenjem možete upoznati otoke Cres i Hvar te gradove Drniš, Dubrovnik, Osijek, Senj, Sinj, Skradin, Split, Šibenik, Valpovo, Zadar i Zagreb.

Druga bojanka, Oboji naše zbirke - Flora, predstavlja građu digitalne zbirke Flora Croatica i donosi crteže biljaka iz djela znamenitog hrvatskog botaničara Luje von Adamovića Die Pflanzenwelt Dalmatiens (Leipzig, 1911.).

Bojanke su izrađene po uzoru na godišnju kampanju knjižnice njujorške medicinske akademije (The New York Academy of Medicine) #ColorOurCollections. Uz bojanke Knjižnice i ostalih knjižnica i baštinskih ustanova diljem svijeta, na stranici kampanje #ColorOurCollections trenutačno su dostupne i bojanke Europeane, najveće zbirke digitalizirane građe europskih baštinskih ustanova.

Knjižnica poziva sve kreativne pojedince da preuzmu bojanke, oboje ih na računalu ili ispisane, a svoje radove da objave na društvenim mrežama uz korištenje oznaka #ostanidoma, #ObojiNašeZbirke, #ZašiljiBojice i #ColorOurCollections.