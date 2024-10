Kultni brend za njegu kose napokon dostupan u Hrvatskoj

Poznati američki brend za njegu kose It's a 10 napokon dolazi na hrvatsko tržište, donoseći vrhunsku kvalitetu i jednostavnost u svakodnevnu njegu kose. Za sve koji muku muče s vlagom i kovrčama ili s nestašnim vlasima koje čak ni nakon feniranja ne uspijevaju ukrotiti, konačno je stiglo rješenje. Proizvodi It's a 10 idealni su i jednostavni za korištenje u kućnoj njezi kose jer pružaju vrhunsku „sve u jednom" njegu.

Heroj među proizvodima

Najpoznatiji proizvod branda je Miracle Leave-In sprej, koji je već stekao kultni status zbog svoje sposobnosti da trenutno transformira kosu. Ovaj višenamjenski tretman pruža hidrataciju, jača kosu, sprečava lomljenje i čini kosu mekšom i sjajnijom. Njegova lagana formula ne opterećuje kosu, a odgovara svim tipovima kose. Osim slavnog Leave-In spreja, It's a 10 nudi i niz drugih proizvoda za različite potrebe, uključujući šampone, regeneratore, maske, ulja za kosu te posebne linije za specifične tipove kose, poput obojane ili kovrčave. Svi proizvodi su formulirani s visoko kvalitetnim sastojcima koji hrane kosu, štite je od oštećenja i pomažu joj zadržati prirodnu ljepotu.

I dok se donedavno ovaj brand mogao kupiti samo u inozemstvu, od sad su proizvodi It's a 10 dostupni u Hrvatskoj zahvaljujući Fabula de forma online trgovini, a mogu se kupiti i u It's a 10 salonima. S obzirom na to da je već postao sinonim za jednostavnost i učinkovitost u njezi kose, donosimo savjete kako i zašto koristiti baš ove proizvode za njegu kose:

10 razloga zašto koristiti It's a 10 proizvode: