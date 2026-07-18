Koliko se kućnih ljubimaca napusti na cesti u Hrvatskoj: zabrinjavajuće brojke i zakonske kazne

U Hrvatskoj se svake godine napusti više od 10.000 kućnih ljubimaca, prema službenim podacima koje iznosi udruga Prijatelji životinja. Ova poražavajuća statistika pokazuje da tisuće pasa, mačaka i drugih životinja svake godine završi na ulicama, prepušteno gladi, bolestima i prometnim nesrećama. Problem napuštanja životinja nije samo etičko i humanitarno pitanje, već i ozbiljan društveni izazov koji izravno utječe na sigurnost građana i opterećenje lokalnih zajednica. Iako skloništa i volonteri ulažu nadljudske napore, priljev novih životinja ne prestaje.

Crni ljetni rekord: sezona godišnjih odmora kao okidač

Najveći i najkritičniji val napuštanja kućnih ljubimaca u Hrvatskoj bilježi se tijekom ljetnih mjeseci, točnije od lipnja do kolovoza. Upravo u tom razdoblju, kada započinje sezona godišnjih odmora, neodgovorni vlasnici najčešće donose odluku o odbacivanju svojih četveronožnih članova obitelji. Izgovori poput nemogućnosti pronalaska adekvatnog smještaja, skupih hotela za pse ili jednostavno nedostatka želje za organizacijom putovanja s ljubimcem dovode do toga da životinje završe na autocestama, u šumama ili na ulicama nepoznatih gradova.

Poznata dugogodišnja nacionalna kampanja pod nazivom "Obitelj na more, a pas na ulicu?!" već više od dva desetljeća pokušava osvijestiti javnost o ovom problemu. Aktivisti i stručnjaci neprestano naglašavaju da kućni ljubimci nisu potrošna roba niti sezonske igračke koje se mogu odbaciti kada postanu obveza. Životinje su živa bića koja u potpunosti ovise o čovjeku i osjećaju traumu zbog gubitka doma.

Nova pravila: napuštanje životinja postalo je kazneno djelo

Mnogi građani još uvijek nisu svjesni da je zakonodavni okvir u Hrvatskoj postao znatno stroži. Prema važećem Kaznenom zakonu, napuštanje životinja je kazneno djelo, a ne više samo prekršaj.

Do jedne godine zatvora : Kazna predviđena za osobu koja napusti domaću ili divlju životinju o kojoj bi se trebala skrbiti.

Do dvije godine zatvora: Kazna ako je zbog napuštanja nastupila smrt životinje ili ako je napušten veći broj životinja.

Ove zakonske izmjene uvedene su kako bi djelovale preventivno i odvratile vlasnike od neodgovornog ponašanja. Svaki građanin koji svjedoči napuštanju životinje - primjerice, izbacivanju psa iz automobila na cesti - ima građansku dužnost zapisati registracijske oznake vozila i slučaj odmah prijaviti policiji ili nadležnoj veterinarskoj inspekciji.

Kako svatko od nas može smanjiti broj napuštenih životinja?

Rješenje ovog gorućeg problema zahtijeva angažman cijelog društva, od lokalne samouprave do svakog pojedinca. Prvi i najvažniji korak je odgovorna nabava ljubimaca. Umjesto kupnje životinja iz neregistriranih uzgoja, udruge pozivaju na udomljavanje pasa i mačaka iz pretrpanih skloništa. Udomljavanjem se spašavaju dva života: životinja koja dobiva dom i ona koja dolazi na njezino upražnjeno mjesto u skloništu.

Nadalje, zakonska obveza mikročipiranja pasa i provođenje trajne sterilizacije te kastracije uličnih i kućnih mačaka ključni su alati za kontrolu populacije i sprječavanje nastanka neželjenih legala koja najčešće završavaju na cesti. Edukacija djece i mladih o empatiji prema životinjama dugoročno pruža nadu da će statistike u budućnosti biti znatno povoljnije, a hrvatske ceste sigurnije za sve.