Kastracijom sprječavamo veliku patnju životinja

Kako još uvijek postoje određene zablude vezane za kastraciju kućnih ljubimaca, udruga Prijatelji životinja objavila je danas na svojim Facebook-stranicama razgovor novinarke, urednice, voditeljice i ljubiteljice životinja Mirne Dvoršćak s doktoricom veterinarske medicine s velikim iskustvom Svjetlanom Prodanović. Povod razgovoru su napori udruga za zaštitu životinja, koje godinama upozoravaju da se kastracijom pasa i mačaka sprječava nekontrolirano povećanje populacije kućnih životinja, a time i nasilno gašenje njihovih života te rađanje neželjenih štenaca i mačića, i s time uvijek povezan problem njihova udomljavanja.

Dr. med. vet. Prodanović detaljno i zanimljivo objašnjava što je to kastracija, kako se i zašto provodi, zašto životinja prije kastracije ne mora imati barem jedanput potomstvo, zašto nema smisla poistovjećivati ljudske veze i reprodukciju sa životinjskima, a otklanja i sve druge moguće predrasude i nejasnoće. Ističe da je izuzetno važna odgovorna skrb o životinjama jer one ovise o nama: „Nije prirodno trudne mačke i kuje izbaciti na cestu, no mnogi skrbnici reći će: 'Snaći će se'. Neće se snaći jer baš zato što se ne mogu snaći sve udruge su krcate, pojedinci su napunili stanove, ne znamo gdje ćemo s tim životinjama, a veliki je problem što se neodgovorni skrbnici ne kažnjavaju. Imamo dobre zakone, ali se ne provode. Nažalost, dok kao vrsta ne preuzmemo odgovornost, imat ćemo kontrolu razmnožavanja kao jedino rješenje za držanje populacije pod kontrolom kako bismo spriječili golemu patnju životinja."

Mreža za zaštitu životinja, projekt udruge Prijatelji životinja koji okuplja više od 50 udruga u Hrvatskoj, poručuje da, kako se naziva i njihova kampanja, psi i mačke ne znaju zbrajati, ali znaju množiti se: „Apeliramo na sve da ne napuštaju životinje, da udomljavaju pse i mačke umjesto da ih kupuju i da kastriraju svoje kućne ljubimce, ali i slobodnoživuće mačke, te da odgovornim ponašanjem pridonose dobrobiti i životinja i ljudi."

Kao odličan primjer rješavanja problema napuštenih životinja udruge navode grčki parlament koji je ovoga mjeseca usvojio novi zakon koji donosi mnoge pozitivne promjene za životinje, a za koji grčki premijer Kyriakos Mitsotakis navodi da je moderni pravni okvir za zaštitu kućnih ljubimaca. Mitsotakis je udomio napuštenoga psa i aktivno se zalaže za napuštene kućne ljubimce, dok je grčka predsjednica Katerina Sakellaropoulou još ranije udomila napušteno mače. Novi zakon u Grčkoj propisuje da je kastracija životinja obavezna za sve, uz neke medicinske iznimke, osim za licencirane uzgajivače, treba se obaviti u roku od šest mjeseci nakon navršene prve godine života psa ili mačke, a kazna za neizvršavanje kastracije iznosi tisuću eura, uz rok od tri mjeseca za provedbu kastracije i ponovnu kaznu ako se ne izvrši.

„Kastracija je nužan način pomoći životinjama. Budite odgovorni skrbnici. Izvršite svoju zakonsku obavezu kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca na najbolji mogući način, budite savjesni prema životinji o kojoj skrbite i cijeloj zajednici te odvedite svojega psa ili mačku na kastraciju. Učinite dobro djelo, spriječite patnju i smrt, pomognite svojem kućnom ljubimcu", zaključuju udruge okupljene u Mreži za zaštitu životinja.

Sve o kastraciji može se saznati iz razgovora popularne Mirne Dvoršćak i omiljene pulske veterinarke Svjetlane Prodanović na Facebooku Mreže za zaštitu životinja i Prijatelja životinja, dok se prijavnica za kastraciju pasa i mačaka po povoljnijoj cijeni i više informacija o kastraciji nalaze na www.prijatelji-zivotinja.hr.