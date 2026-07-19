Kako to da previše odjeće završava u smeću umjesto u reciklaži?

Brza moda (fast fashion) potpuno je promijenila naše navike odijevanja. Odjeća je postala jeftina, dostupna i kratkovječna, što dovodi do gomilanja golemih količina otpadnog tekstila. Iako se Hrvatska obvezala na ispunjavanje strogih ekoloških ciljeva Europske unije, praksa pokazuje porazne rezultate. Hrvatska odvaja kritično premalo tekstila na samom izvoru, dok s druge strane, reciklažna dvorišta i komunalni kontejneri pucaju po šavovima pod pritiskom bačenih majica, hlača i cipela.

Tekstilni otpad postao je jedan od najvećih ekoloških izazova domaće komunalne infrastrukture, a rješenje problema zahtijeva hitnu reorganizaciju cijelog sustava.

Porazna statistika: gdje zapravo završava naša odjeća?

Prema službenim podacima i procjenama ekoloških udruga, prosječan stanovnik Hrvatske godišnje odbaci više od 10 kilograma tekstila. Nažalost, tek zanemariv postotak te količine prođe kroz proces kružnog gospodarstva ili ponovne uporabe.

Najveći problemi u trenutnom sustavu su:

Miješani komunalni otpad: Goleme količine nosive i nenosive odjeće i dalje završavaju u običnim kantama za smeće, odakle odlaze izravno na odlagališta poput zagrebačkog Jakuševca ili splitskog Karepovca.

Pretrpana reciklažna dvorišta: Građani koji žele postupiti odgovorno uglavnom odnose tekstil u reciklažna dvorišta. Tamo se stvaraju goleme hrpe jer komunalna poduzeća nemaju kapacitete za daljnje razvrstavanje i plasman tog materijala na tržište.

Nedostatak namjenskih kontejnera: Primarno odvajanje na javnim površinama je zakazalo. Žuti kontejneri za tekstil često su potrgani, prljavi ili u potpunosti uklonjeni iz kvartova zbog vandalizma i zlouporabe.

Kada tekstil završi na odlagalištu, on se raspada godinama, ispuštajući pritom stakleničke plinove i opasne kemikalije iz boja i sintetičkih materijala izravno u tlo i podzemne vode.

Zašto reciklažna dvorišta nisu pravo rješenje za tekstil?

Reciklažna dvorišta zamišljena su kao privremena točka za odlaganje, a ne kao pogoni za preradu. Kada građani tamo ostave tone odjeće, nastaje logistički problem. Tekstil je izuzetno osjetljiv na vremenske uvjete. Ako pokisne ili povuče vlagu u otvorenim kontejnerima, on plijesni i postaje potpuno neupotrebljiv za bilo kakav oblik reciklaže ili donacije.

Hrvatskoj kronično nedostaju sortirnice specijalizirane isključivo za tekstil. Bez pogona koji bi odvojili pamuk od poliestera, vune i svile, reciklažna dvorišta ostaju samo usputna stanica prije nego što ta ista odjeća završi na spaljivanju ili zatrpavanju.

Nova EU pravila i stroge kazne koje nas čekaju

Europska unija prepoznala je tekstil kao četvrtu najveću kategoriju koja stvara pritisak na okoliš i klimatske promjene. Sukladno novim direktivama, države članice moraju osigurati strogo odvojeno prikupljanje tekstila.

Hrvatska se suočava s nužnošću uvođenja sustava proširene odgovornosti proizvođača (EPR). To znači da će modni brendovi i uvoznici morati plaćati naknadu za zbrinjavanje svakog komada odjeće koji stave na hrvatsko tržište. Taj novac trebao bi financirati otvaranje modernih sortirnica i spremnika za prikupljanje.

Kako građani mogu napraviti razliku?

Dok država i gradovi ne postave održivu infrastrukturu, odgovornost je na svakom pojedincu. Smanjenje tekstilnog otpada možete postići kroz tri jednostavna koraka:

Donirajte nosivu odjeću: Čistu i očuvanu odjeću odnesite u socijalne zadruge (poput Humane Nove) ili Crveni križ, umjesto u reciklažno dvorište. Kupujte kvalitetnije i rjeđe: Birajte prirodne materijale i bezvremenske komade koji traju godinama, smanjujući tako potrebu za čestim bacanjem. Upcycling (Ponovna uporaba): Stare i poderane pamučne majice pretvorite u krpe za brisanje i čišćenje kućanstva.

Sustav prikupljanja tekstila u Hrvatskoj mora doživjeti korjenitu reformu prije nego nas zatrpaju vlastiti odbačeni ormari.