Kako njegovati kožu nakon sunčanja

Previše izlaganja suncu može rezultirati opeklinama. Kako nastaju opekline?

Pretjerano izlaganje UVB zračenju, dovodi do pucanja u DNA ovojnici, stanice kože se oštećuju, zbog čega dolazi do upale potkožnog tkiva. UVA zračenje ima isti učinak, ali je potrebno više vremena za te procese. Budući da UVA zrake prodiru dublje u kožu, dolazi "samo" do oštećenja kolagena, što smanjuje elastičnost kože i dovodi do stvaranja bora.

Opekline od sunca nalikuju opekotinama na koži prvog i drugog stupnja. Dolazi do crvenila, osjećaja topline, svrbeža i boli. Vrhunac simptoma je postignut nakon 12 do 24 sati. Potrebno je još tri do sedam dana dok simptomi potpuno ne nestanu.

Valja podsjetiti kako, čak i ako se krema za sunčanje koristiti i opekline su spriječene, koža nakon sunčanja nije u top formi. Sunce, vjetar i toplina isušuju je i postaje dehidrirana.

Zbog nedostatka vlage mogu se pojaviti bore. Za regeneraciju kože postoje proizvodi za njegu kože nakon sunčanja koji podržavaju samo-iscjeljivanje kože, a koji su jednako važni kao i razdoblje od najmanje dvanaest sati koliko bi morali dopustiti našoj koži da se odmara od sunca.

Evo nekoliko savjeta:

Kod proizvoda za njegu poslije sunčanja najvažnije je da dobro hidratiziraju. Također, trebali bi biti bez aditiva. Parfemi i parabeni nadražuju kožu koja je već doživjela dovoljno stresa. Regeneracija i regulacija ravnoteže vlage u koži je u prvom planu.

U ljeti su hidrolati, odnosno, cvjetne vodice obavezni. Primijenjeni na koži, oni pružaju osvježenje, hlade i opuštaju. Pogodni su i za djecu.

Jedna od najučinkovitijih biljaka za oporavak i njegu kože u svim prigodama, posebice nakon sunčanja je- aloe vera. Sastojci ove biljke doista su savršeni za njegu nakon sunčanja. Hidratizira, djeluje protuupalno i pomaže kod zacjeljivanja rana.

Važno je znati

Osim proizvoda za njegu koji podržavaju regeneraciju kože, tu je još niz drugih mjera:

1. Nakon dugotrajnog sunčanja preporučuje se prije odlaska pod tuš najprije malo ohladiti kožu u hladovini. Za tuširanje je najbolja mlaka voda. Topla, ili hladna voda nije dobra za kožu i može odgoditi njezin oporavak. Ručnikom samo lagano tapkajte kožu, bez trljanja, jer je to može dodatno nadražiti.

2. Važnu ulogu igra i njega iznutra, pod čime se misli na pravilnu prehranu.

Naime, voće i povrće pomažu sa svojim vitaminima i fitokemikalijama regeneraciju kože. Mrkva, primjerice, pomaže u kompenzaciji beta-karotena u koži.

Ne zaboravite!

Što se više izlažemo suncu, to bi više trebali unositi tekućine, kako bismo nadoknadili gubitak tekućine kroz kožu.