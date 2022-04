Kako ju pobijediti na prirodan način bez uzimanja lijekova?

Žgaravica, taj neugodan problem uglavnom nikoga ne zaobiđe barem ponekad u životu. U trudnoći ovaj problem još je češći, a kako želimo izbjeći uzimanje lijekova (a većina njih je u trudnoći i zabranjena), tada je moć prirode još važnija kako bi se žgaravica uspješno pobijedila. Kod ljudi koji nisu trudni, problem uglavnom izaziva određena hrana ili piće i već njihovim izbacivanjem s jelovnika postiže se brzo poboljšanje. No, u trudnoći to baš i nije tako.

Što uzrokuje žgaravicu u trudnoći?

Najčešći uzrok žgaravice u trudnoći jest oslabljen mišić uslijed čega se kiselina iz želuca lakše vraća u jednjak i dovodi do pojave žgaravice. U trudnoći hormoni utječu na opuštanje mišića, pa je to nemoguće spriječiti. Osim toga, do slabljenja ovog mišića inače može doći i zbog određenih lijekova, pušenja, teške i prezačinjene hrane i nedovoljno prožvakane hrane. Također, nakon jela ako odlučimo odmoriti i leći, to će potaknuti lakše vraćanje kiseline u jednjak, stoga je potrebno izbjegavati ležanje barem pola sata do sat vremena nakon jela.

Uz sve navedeno, kako beba raste i pritisak na organe je sve veći, to je veći i rizik od pojave žgaravice. Ako nije problem u oslabljenom mišiću, a svejedno se javlja žgaravica, tada je uzrok možda u prejedanju, nošenju preuske odjeće ili u prekomjernoj tjelesnoj težini.

Prirodna pomoć u borbi protiv žgaravice

Prije nego se odlučite za uzimanje lijekova protiv žgaravice ili vam jednostavno vaše stanje ne dozvoljava korištenje lijekova, vrijedi pokušati neke od prirodnih metoda, Nažalost, iz iskustva brojnih trudnica pokazalo se da se učinkovitost određene metode razlikuje od žene do žene, pa će možda biti potrebno isprobati sve metode prije nego pronađete onu učinkovitu za vas.

Što najčešće pomaže?

Donosimo vam popis promjene navika i namirnica koji bi mogli pomoći da se riješite žgaravice:

Izbacivanje cigareta, kave, sokova i slatkiša.

Izbjegavanje ledene i vruće hrane, pokušajte hranu i pića konzumirati na sobnoj temperaturi.

Izbacite s jelovnika masnu, tešku, prženu i jako začinjenu hranu.

Nakon obroka prošetajte ili sjednite, pokušajte ne ležati barem sat vremena nakon obroka.

Obroci neka budu manji, laganiji i češći kako biste olakšali posao svom probavnom sustavu.

Unosite više vode kroz dan u malenih gutljajima i izbjegavajte unos veće količine tekućine prije obroka jer ćete tako otežati razgradnju hrane.

Grickanje sirove mrkve, badema, bombona od đumbira ili dvopeka može pomoći kod napadaja žgaravice.

Uz vodu konzumirajte i blagi i mlak čaj od mente ili đumbira.

Riža kuhana u blago zasoljenoj vodi može olakšati žgaravicu.

Što vama aktivira žgaravicu i kako si pomažete?

