Kad se Muji javi Bog...
... i postavi samo jedno pitanje, Mujo je na sto muka kako bi najbolje odgovorio...
Arhiva
Mujo napuni šezdesetu i baš na rođendan mu se javi Bog:
- Mujo, prijatelju.... do sad sam te čuv'o k'o najrođenijeg, al' sad je ipak vrijeme da dobiješ neku bolest.... al' kako si mi drag, dat ću ti da sam odabereš koju...
Mujo guta knedle i u zadnji čas se dosjeti:
- Fala t' k'o bratu što me ćuvaš... a kad smo kod bolesti... pa ako mog' birat, ja b' najradije - perut!
