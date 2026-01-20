Kad Mujica priča viceve...

Mali Mujica dođe kući iz škole i odmah s vrata viče:

- Babo, babo, imam dobar vic!

Uđe on u dnevnu, a tamo se Mujo izvalio na kauč i poluotvorenih očiju upita malog Mujicu:

- Dobro, Muj'ce, kak'i to vic imaš?

Mujica veselo zacvrkuće:

- Vic o pandurima, babo!

Mujo raširi oči:

- Muj'ce, pa ti znaš da sam ja pandur ...

Mujica se široko osmijehne:

- Ispričat' ću t' ga polako, ništa t' ne br'ni, babo moj...