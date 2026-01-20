Kad Mujica priča viceve...
... naleti na problem - stari mu je pandur... ali se ipak nekako spasi na brzaka ;)
Eto ga na ;) (Arhiva)
Mali Mujica dođe kući iz škole i odmah s vrata viče:
- Babo, babo, imam dobar vic!
Uđe on u dnevnu, a tamo se Mujo izvalio na kauč i poluotvorenih očiju upita malog Mujicu:
- Dobro, Muj'ce, kak'i to vic imaš?
Mujica veselo zacvrkuće:
- Vic o pandurima, babo!
Mujo raširi oči:
- Muj'ce, pa ti znaš da sam ja pandur ...
Mujica se široko osmijehne:
- Ispričat' ću t' ga polako, ništa t' ne br'ni, babo moj...
20.01.2026. 06:56:00
Printprint verzija
Komentirajkomentiraj
Novi komentar