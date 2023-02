Jedna od najbolje čuvanih tajni domaće IT industrije

Umijeće savladavanja najtežih zadataka u optimalnom roku s najkvalitetnijim rješenjima zaštitni je znak ove IT kompanije, koja se od malog obiteljskog poduzeća prometnula u jednu od ključnih tvrtki o kojima, bez da smo toga uopće svjesni, ovisi svakodnevica baš svakoga od nas. To je umijeće ujedno i glavni razlog zbog kojeg se cijeli bankarski sustav u zemlji temelji na nekom od TIS-ovih rješenja. Neovisno o tome radi li se o uslugama instant plaćanja, međubankarskih transakcija ili nacionalnom klirinškom sustavu, TIS-ovi su stručnjaci, na ovaj ili onaj način, razvijali baš svaki kanal kroz koji u Hrvatskoj putuje novac.

Nakon pune 33 godine i nebrojenih neopjevanih uspjeha, TIS Grupa konačno istupa iz medijske sjene i zauzima svoje zasluženo mjesto u Panteonu domaćeg IT sektora. Tim povodom, TIS Grupa je danas u Tehničkom muzeju Nikole Tesle okupila predstavnike medija kako bi javnosti komunicirala neka od svojih najznačajnijih dostignuća. Pod sjenom Teslinih najimpozantnijih munjevitih eksperimenata, poslovne rezultate predstavio je Dženan Lojo, direktor TIS Grupe.

Kompanija koja u tišini mijenja društvo

„Premda se precizni konačni rezultati još uvijek zbrajaju, simulacija pokazuje rast prihoda od skoro 30% uz udvostručenje dobiti u odnosu na godinu ranije. Trend rasta bilježimo već niz godina zaredom, što je dovelo do toga da smo samo prošle godine svoje redove povećali za čak 20 posto", započeo je Lojo te istaknuo kako se TIS Grupa od domaćeg IT prosjeka razlikuje i po činjenici što zapošljava gotovo 40% žena. „Iznimno smo ponosni na to što otprilike 40% svih zaposlenika u našoj firmi otpada na žene. Prema euro-statistikama, EU prosjek žena zaposlenih u IT industriji iznosi 17%, dok je u Hrvatskoj i znatno niži - u prosječnoj domaćoj IT firmi radi samo 13% žena."

Jedan od najznačajnijih projekata na kojima su TIS-ovi stručnjaci radili veći dio prošle godine odnosi se na uvođenje eura u Hrvatskoj. „Nama to nije bio nepoznat teritorij jer smo imali golemo iskustvo iz uvođenja eura i u najveće slovenske banke. U Hrvatskoj smo na uvođenju eura radili za 4 od 5 najvećih domaćih banaka, a već sama činjenica što su njihovi sustavi nesmetano funkcionirali praktički od samih početaka je dovoljna potvrda kvalitete našega rada. Osim za banke, koje su tradicionalno naši najveći klijenti i partneri, na euro smo prilagodili i vlastite proizvode za SEPA platne instrumente. U nizu različitih projekta koje smo protekle godine razvijali za financijsku industriju, ipak bih možda posebno istaknuo projekte na nacionalnim klirinškim sustavima u Fini, koje smo ujedno u suradnji s Finom i izgradili", ističe Lojo.

Vizionar s konkretnim rješenjima za kvalitetniju budućnost

„Iako je naše core poslovanje još uvijek vezano uz financijsku industriju, učinili smo i golemi iskorak prema jednom novom i uzbudljivom području: AI tehnologijama", nastavlja Lojo.

Projekt SENDD, sustav za rano otkrivanje neurorazvojnih odstupanja koji rade u suradnji s Poliklinikom Sabol, je revolucionaran u svijetu i zasigurno pripada među rješenja o kojima u TIS-u najradije pričaju. „Naime, radi se o tome da roditeljima daje informaciju postoje li neurorazvojna odstupanja kod djeteta u dobi od 2 do 3 mjeseca nakon čega liječnik daje informaciju o sljedećim koracima. Predviđanja su da će taj pregled u budućnosti biti rutinski, kao što je primjerice pregled kukova. Trenutno to nije moguće jer je pregled bez upotrebe ovakvog rješenja dugotrajan i podložan mnogim subjektivnim parametrima. Dijagnostika ove vrste posebno je bitna u slučaju problematične trudnoće ili teškog poroda. Tada ovakav pregled daje informaciju koja roditelje rješava neugodne neizvjesnosti, a dijagnosticirana neuro odstupanja moguće je u brojnim slučajevima značajno ispraviti", naglašava direktor TIS Grupe.

A kako se čini, umjetna će inteligencija, pod vještim prstima TIS-ovih stručnjaka, uskoro promijeniti naličje vinogradarstva. „Naš AI team ove je godine isporučio još jedan uzbudljiv POC projekt za vinariju Kutjevo u suradnji s tvrtkom Alti Agro iz Zagreba, osječkom Orquom i Hrvatskim Telekomom. Pojednostavljeno, primjenom umjetne inteligencije pomažemo Kutjevu u proizvodnji boljeg grožđa što ima za direktnu posljedicu i bolje vino te ujedno pomaže i optimalnom poslovanju vinarije", objašnjava Lojo.

Godina za pamćenje

Protekla je godina TIS-u, osim zavidnih poslovnih rezultata, donijela i novo ime. „Oni koji nas poznaju dulje vrijeme znaju da smo u jednom trenutku samo u Hrvatskoj poslovali kroz čak 5 različitih tvrtki, ne uključujući naše europske tvrtke sa središnjicama u Velikoj Britaniji i Sloveniji. Vrijeme je pokazalo da su pripajanje i konsolidacija nužni preduvjeti za poslovni uspjeh u današnjem svijetu. Te smo procese konačno finalizirali krajem studenog pa trenutno djelujemo kroz tvrtku TIS Grupa u Hrvatskoj, tvrtku TIS u Sloveniji, te Bluebird IT Solutions Ltd u Britaniji", objašnjava Lojo.

„Zadržavši principe osnivača u temeljima, ovim smo korakom učinili iskorak prema održivom modernom poduzeću koje je itekako relevantan čimbenik u europskoj FinTech industriji. Time smo zadovoljili sve ciljeve koje smo planirali dobiti ovim dijelom reorganizacije", nastavlja direktor TIS Grupe.

Domaći igrač s internacionalnim pedigreom

Budući da su se trendovi poslovanja tijekom više od tri desetljeća, koliko je TIS Grupa prisutna na IT sceni, značajno mijenjali, ova se domaća kompanija kroz svoju povijest uspješno prilagođavala svim okolnostima. „Još jedan od ostvarenih ciljeva na koje smo itekako ponosni je prilagodba vodećim globalnim trendovima i u organizacijskom smislu. Konkretno, promijenili smo način rada na sva tri tržišta na kojima je TIS Grupa trenutno prisutna. U praksi to znači da osim centralnih ureda radimo i u izdvojenim uredima koji se nalaze u drugim gradovima, što našim djelatnicima omogućuje izrazitu fleksibilnost, s obzirom na to da trenutačno poslujemo s više od 7 različitih europskih adresa. Naravno, onim djelatnicima koji se nisu odlučili za opciju obavljanja posla na izdvojenom mjestu rada u svojim domovima", objašnjava Lojo.

Dodatne napore u TIS-u trenutačno ulažu i u decentralizaciju, odnosno poticanje samostalnosti svake od njihovih tvrtki. „Završila su vremena kad su se sve odluke donosile u Heinzelovoj 33 da bi se zatim samo provodile u Ljubljani, Mariboru, Londonu ili Manchesteru. Ustrajni smo u tome omogućiti svakoj tvrci slobodu da raste i da se razvija svojim prirodnim tempom služeći se pritom svim potrebnim resursima iz sestrinskih tvrtki", najavljuje Lojo.

Kao rezultat toga, u Sloveniji su pokrenuli suradnju s brojnim državnim institucijama pa i na taj način utječu na živote brojnih slovenskih građana. „U Velikoj Britaniji smo, osim što radimo za 6 od 10 najvećih britanskih banki, pokrenuli suradnju i s brojnim FinTech udrugama i tvrtkama/startupima kojima pomažemo kako svojom ekspertizom i iskustvom, tako i pristupom investicijama i drugim tržištima. Kako surađujemo i s najvećim financijskim institucijama u londonskom Cityju, ali i brojnim inovativnim startupima iz raznih FinTech udruga, razvili smo pristup kojim nudimo agilnost startupa uz kvalitetu enterprisea", dodaje direktor TIS Grupe ističući kako upravo na inozemnim tržištima naročiti interes za TIS-ove usluge izazivaju proizvodi iz portfelja digitalnih servisa za identifikaciju.

Mjesto na kojem rade zadovoljni ljudi

„Ono što nas ipak čini možda najsretnijima je što smo ovim najnovijim reorganizacijskim valom stvorili golemi manevarski prostor za rast naših djelatnika", ponosno će Lojo. U TIS - Grupi su, tako, proteklih nekoliko mjeseci promovirali niz mladih, talentiranih i ambicioznih kolega i kolegica.

„Davanje prilika mladima koji su gladni uspjeha se uvijek iznova pokazuje najboljim generatorom uspjeha za čitavu kompaniju. Budući da nam je iznimno stalo do naših ljudi, u TIS Grupi pozorno osluškujemo njihove želje i potrebe te im redovito izlazimo u susret te postojeću lepezu benefita, bonusa i mogućnosti kontinuirano nadopunjujemo traženim novostima. Iznimno nam je drago što naši zaposlenici, njih više od 120, prepoznaje uloženi napor te ga iz godine u godinu honorira visokim ocjenama u anketi o zadovoljstvu zaposlenika", zaključuje Dženan Lojo.

TIS Grupa je domaća IT kompanija s 30-godišnjim iskustvom u rješavanju najzahtjevnijih izazova na području financijske industrije. To ponajprije potvrđuju suradnje s najvećim hrvatskim bankama, koje već desetljećima ulažu svoje povjerenje u TIS-ova rješenja. Premda je core business TIS Grupe još uvijek primarno vezan uz domaću financijsku industriju, tvrtka se posljednjih godina ponovno snažno okreće stranim tržištima i razvoju inovativnih rješenja koja se temelje na najsuvremenijoj AI tehnologiji.