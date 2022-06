Izložba posvećena legendarnom albumu "Paket aranžman"

Pod nazivom "Novi talas u Beogradu - Paket aranžman (1981-2021)" izložba prvi put na jednom mjestu predstavlja antologijske snimke četvero uglednih fotografa, koji su 1980. i 1981. popratili razvoj novovalne beogradske scene, usko vezan uz album koji je okupio grupe, Šarlo akrobata, Idoli i Električni orgazam.

U izdanju nekadašnjeg Jugotona (danas Croatia Records), u veljači 1981. na "Paket aranžmanu" prvi put zajedno su se predstavile tada najtalentiranije nove grupe u gradu, svaka sa po nekoliko pjesama, od kojih su skoro sve trenutačno postale klasici, ističe se u najavi.

Izložit će se fotografije Goranke Matić, Gorana Vejvode, Brajana Branislava Rašića, te Branka Gavrića, autora omota za „Paket aranžman" koje nas "bez suvišne nostalgije uvode u atmosferu prije i poslije snimanja ovog albuma, vraćajući nas, kroz prizore sa ulica i iz koncertnih prostora, slobodarskom beogradskom duhu onog doba i njegovim glavnim muzičkim herojima, tada hrabrim dvadesetogodišnjacima punim planova".

Kako se napominje, bila je to prekretnica, dotad najradikalniji manifest nove estetike unutar jugoslavenskog rokenrola, gde je na jednom mestu definirano šta je to „new wave" na naš način, i šta on sve može biti, a i danas impresionira stilska širina tri benda: zastupljeni su punk, reggae, ska, neo-psihodelija, camp, minimalistički eksperiment.

Dizajn izložbe, otvorene do 10. srpnja, potpisuje Dobrila Stevanić, autori su Zorica Kojić i Dragan Ambrozić, a producent Branko Kostelnik.

Ljeto u MSU u subotu donosi i dokumentarni film "Električni orgazam: Evo sada vidiš da može" posvećen 40. godišnjici postojanja grupe (ulaznice su izvan paketa za čitavo događanje) te performans Mije Štark i Yun Collective "Iskreno vaša... / Yours Sincerely..."

U koncertnom dijelu nastupa Grše, najavljen kao jedno od najzanimljivijih i najenergičnijih novih imena na hip-hop sceni što dokazuje rasprodanim solo koncertima i nastupima na svim većim regionalnim festivalima.