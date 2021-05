Izbori su prošli, sad treba na posao...

Izbori su gotovi, rezultati su tu, a neke su se stvari (nadamo se) nepovratno promijenile - ma koliko tupio Plenković o kolosalnoj pobjedi, ne postoji niti jedan razlog za sreću - jest HDZ dobio županije i to čak 15 njih, no to samo znači da će morati tamo uhljebiti baš sve...

Jer, naravno, u Zagrebu ne postoje ni u tragovima - godinama su parazitirali u sjeni Bandića i poslušno dizali ručice da bi dobili one otpatke s Bandićevog stola, sada nemaju ama baš ništa, baš kao ni Škoro, serijski gubitnik izbora.

Još je luđe da su izgubili Split, i to ne od SDP-a u rasulu, nego protiv Ivice Puljka, znanstvenika koji je nakon rada na bozonu krenuo u politiku i ide mu sjajno.

Tomašević ne neosporni pobjednik izbora - prvo je razbio desnicu u Gradskoj skupštini (fali mu dva glasa za većinu, ali ima SDP da mu drži leđa), a na izborima za gradonačelnika dobio je uvjerljivo najviše glasova u povijesti, gotovo 200 tisuća glasova - pokojnik nije uspio nabaciti preko 170 tisuća u najboljim danima.

Ukratko, neka se Andrej tješi kako je to "kolosalna pobjeda", no to je laž - koju će ponoviti glasači na novim izborima za dvije i pol godine... a tada kreću i problemi...