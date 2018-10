Izabrani filmovi za natjecateljski program 12. PSSST! Festivala nijemog filma

Nakon što je 15. listopada završen natječaj za natjecateljski dio Festivala, selekcijska komisija u sastavu Petra Belc, Krunoslav Lučić i Juraj Kukoč odabrala je 24 filma s tri kontinenta koji će se natjecati za nagradu Veliki Brcko i nagradu publike na dvanaestom PSSST!-u od 8. do 10. studenog 2018. u Centru za kulturu Trešnjevka.

Ovaj festival nastao je kao medijski eksperiment Centra za kulturu Trešnjevka te je s godinama stekao međunarodni ugled. U prilog tome govori i velik broj filmova koji svake godine sa svih kontinenata stižu na hrvatsku adresu.

Program

ČETVRTAK od 20.00 sati

Glazbena pratnja - Vitomir Ivanjek, klavir

DOBRODOŠLICA, Davorin Marc (2017), Slovenija, 3'

MJESTO ROĐENJA / Birthplace, Sil van der Woerd (2018), Indonezija, 5'

KORACI CRNE MAČKE / Le pas du chat noir, Judith Röder (2018), Njemačka, 9'

DUŠEVNI POREMEĆAJ / Psicolapse, Arnau Gòdia Montesinos (2018), Španjolska, 7'

VEZANO LJEPOTOM / Bound by Beauty, Barbara Vekarić (2016) Hrvatska, 3'

UMORAN NA TOLIKO RAZINA / So Tiered, Beck Williams (2018),

Ujedinjeno Kraljevstvo, 3'

OSMI DAN / Eight Day, Jasmin Pivić (2018), Bosna i Hercegovina, 10'

UVOD U BRODOVI KOJI NIKUDA NE PLOVE (ILI: KAKO SI DANAS?),

Marija Lučić (2018), Hrvatska, 6'

MORE / Mope, Hristina Belousova (2017), Uzbekistan, 1'

PROTIV ZMAJA / Up against the dragon, Mark Rigler (2018),

Ujedinjeno Kraljevstvo, 1'

JEDAN / Один, Roman Sinitsyn (2018), Rusija, 6'

ĆELIJA / Celica, Dušan Kastelic (2017), Slovenija, 12'

PROTIV DJEDA MRAZA / VsSanta, Aitor Carlos Herrero Larrumbide,

Raul Colomer Válcarcel (2018), Španjolska, 4'

PETAK, 9.11.2018. od 21.00 sat

Glazbena pratnja - Kaplowitzi

PARIZ, IMAŠ ME / Paris, you got me, Julie Boehm (2018), Njemačka, 9'

LOVAC NA TALENTE / Cazatalentos, José Herrera (2018), Španjolska, 7'

KORP. / Corp., Pablo Polledri (2018), Argentina, 9'

ZRAČNA FOTOGRAFIJA / Foto Aérea, Gabe Ibáñez (2018), Španjolska, 3'

BETON / Concrete, Primin Bieri, Aira Joana, Luca Struchen, Nicolas Roth

(2018) Švicarska, 8'

BARBARSKI BRIJAČ, Barbaer, Luzia Schifferle, Tobias Speiser (2018) Švicarska, 2'

PRIPITOMLJEN / Domesticado, Juan Francisco Viruega (2018), Španjolska, 17'

SAÏ SAÏ - TONTOLABA, Pepe Ábalos Galcerá (2017), Španjolska, 3'

DJEČAK JELEN / Deer Boy, Katarzyna Gondek (2017),

Poljska, Hrvatska, Belgija, 13'

VRIJEME ZOMBIJA Zombie Time, Alfonso Fulgencio (2018), Španjolska, 6'

ODUZMI MI DAH /Take My Breath Away, Gloria Endres de Oliveira, Njemačka, (2017), 8'