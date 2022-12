Indira Paganotto stiže na Sea Star Festival

Nakon najave Prodigyja kao prvog headlinera, Sea Star otkriva zvijezdu u strelovitom usponu koja će svojom energijom lansirati novu festivalsku i turističku sezonu sljedećeg svibnja. Na jubilarno, peto po redu izdanje umaškog festivala u lagunu Stella Maris stiže i kraljica psytechno žanra te jedno od najvećih novih imena globalne elektronske scene - Indira Paganotto! Upravo ona sada suvereno korača putem do trona svjetskog techna, koji su ranije utabale Nina Kraviz i Amelie Lens, čiji nastupi su svojevremeno doveli Sea Star do usijanja! Glazba koju stvara i izvodi ova nevjerojatna DJ-ica i producentica oduševljava publiku diljem svijeta, a 19. i 20. svibnja 2023. godine svoj moćni set po prvi put će predstaviti i u Umagu. Ulaznice po poklon cijeni od 229 kn, uz 50% popusta, u ponudi se nalaze najkasnije do četvrtka 22. prosinca do kraja dana!

Porijeklom iz Španjolske, Indira Paganotto već par sezona je jedno od najuzbudljivijih novih imena svjetske techno scene, koja svojim energičnim nastupima osvaja publiku širom svijeta. Iza nje je desetljeće rada i usavršavanja talenta u studiju, kao i za DJ pultom, a u posljednjih nekoliko godina dobila je snažnu podršku vodećih imena ovih žanrova - EP izdanje "Himalaya" objavljuje za KNTXT, label belgijske DJ-ice i producentice Charlotte de Witte, a nije joj odoljela ni Nina Kraviz, koja je njene do tada neobjavljene trake uvrstila u svoje DJ setove.

Autentična i drugačija, Indira Paganotto je sa svojih tek 30 godina već stala za najveće svjetske festivalske pozornice, kao što su Tomorrowland i Awakenings, a održala je i nastupe u kultnim klubovima Printworks u Londonu i Amnesia na Ibizi. Posebnu priču započela je i s EXIT festivalskom obitelji, gdje je ove godine po prvi put nastupila na EXIT festivalu i privela kraju program No Sleep Novi Sat pozornice, a mnogima se još slažu dojmovi i njenog maestralnog završetka ovogodišnjeg No Sleep festivala u Beogradu. Svoj unikatan spoj techno i psytrance žanrova premijerno donosi i na umaški Sea Star Festival, gdje će magično okruženje lagune Stella Maris zasjati njenom snažnom energijom i zvukom koji pouzdano testira kondiciju svake publike.

Podsjećamo, kao prvi headliner jubilarnog petog izdanja Sea Star Festivala prošli tjedan su najavljeni svjetski glazbeni velikani The Prodigy, koji su u najtraženiju globalnu turneju 2023. godine uvrstili i Umag. Za The Prodigy ovo će biti povratak u lagunu Stella Maris, budući da su 2017. izazvali apsolutnu ludnicu na prvom izdanju ovog festivala te Sea Star lansirali kao jedan od vodećih festivala Mediterana. Njima se sada pridružuje i Indira Paganotto, kao najaktualnije vodeće svjetsko ime elektronske glazbe, kojoj će ovo biti premijerni nastup u Umagu. Uz ova dva globalna imena, Sea Star Festival još jednom postaje nezaobilazna festivalska destinacija sljedeće godine.