I opet dvije izložbe u SC-u!

U Galeriji SC, u sklopu projekta Oni dolaze... predstavit će se umjetnik Juraj Mihalke sa svojom prvom samostalnom izložbom The History of Men, a u Kiosku SC (prostoru na istočnom ulazu u SC) otvara se izložba umjetnika Marka Dajaka Souvenir Shop.

Izložbe pogledajte do 28. lipnja, radnim danom od 12 do 20 sati te subotom od 10 do 13 sati.

The History of Men

Sve su obitelji negdje nalik jedna na drugu i niti jedna zapravo drugoj ne sliči - tako bi se mogla sažeti priča koju Juraj Mihalke slika, koju postavlja kao svoju prvu samostalnu izložbu. Obiteljskih je povijesti možda i najviše među svim pričama, ali malo je onih koje suočavanju dopuštaju blagost, a tumačenju ostavljaju pravo na nedokučivo; malo je pripovjedača s takvim darom za mjeru. Usporedba s fikcijom ovdje je svakako opravdana - Juraj Mihalke vješt je pripovjedač obiteljske, ali i kolektivne povijesti. Prepričavanje je u ovom slučaju ispravan izraz, jer ne radi se o pukom prevođenju iz jednog medija u drugi. Njegovo polazište jesu fotografije, ali i sjećanje na te fotografije, ne na stvarne događaje, već upravo na priču koja ih slijedi. Tako uostalom prošlost putuje kroz generacije, tako nastaje ono što zovemo osobnim nasljeđem. Juraj Mihalke slika kako se pripovijest o prošlosti zamišlja: nikada cjelovito, pomalo iskrivljeno, zamagljeno, a opet, treba se prisjetiti da neke predmete i detalje zamišljamo potpuno i temeljito, atmosferi se svakako ne može pobjeći i zato predodžbi cjelina nije potrebna - zna svatko od nas gdje dovoljno boli.

Ali ne priča nam Mihalke samo o jednoj obitelji i nisu te fotografije iz obiteljskog albuma nasumice odabrane. Nema intimne prošlosti bez one kolektivne i nema pojedinca bez društva, pa tako od jasnih označitelja vremena i prostora nastanka fotografija ostaje tek ono važno intimnoj povijesti. Tako prizoru komemoracije ne treba ploča s natpisom, manje su važni i vijenci od ukrštenih ruku koje tako padnu kada se s njima nema kuda, ne trebaju ni lica tim glavama tek pomalo pognutim, a ipak uspravnim, jasna je njihova bespomoćnost. Od njihove uniforme važniji je pogled dvoje djece kojega možemo samo zamisliti, to što stoje na korak do ruba, kao i što je to da vojska postaje trupom svirača važnije od znakovlja koje su mogli nositi.

Prazan prostor, prisutan na dvije od ovdje izloženih slika, ostavlja mjesto onome što prethodi i onome što slijedi izdvojenim prizorima. To je prostor za vlastita sjećanja. Velike priče ionako postaju potpune kada u njih upišemo nešto svoje. Neće zato biti krivo ako u ova krnja lica smjestite neka bliska - to je svakako jedini način da se povijest doista prepriča, tako da iz nje učimo.

Ena Katarina Haler

Souvenir Shop

Dobrodošli u 2125. godinu - vrijeme klimatskih kolapsa, scrollerskih poremećaja pažnje, glitchanih identiteta i kibernetičkog rascjepa realnosti. Život na Mediteranu oduvijek je bio isprepleten mitovima o ljepoti netaknute prirode, dok je turizam simbolizirao napredak i obećavao ekonomsku stabilnost. Međutim, sunce, sol, kamen i masline već neko duže vrijeme nisu prve asocijacije na obalu Jadrana koju sve češće poistovjećujemo s plastičnim stolicama, ležaljkama, betoniranim plažama i preskupim sladoledom. Zamišljanje svijetle budućnosti i turističkog prosperiteta otapa se zajedno s ledenjacima - jednom od izravnih posljedica klimatskih promjena koje smo i dalje spremni vješto negirati.

Izložba Souvenir shop sazdana je od razglednica koje nas vode kroz imaginarne, ali zastrašujuće moguće, pejzaže plutajućih istarskih gradova iz budućnosti. Koristeći AI alate, umjetnik Marko Dajak stvara distopijsko-spekulativne razglednice kojima ironično komentira devastirajuće posljedice masovnog turizma. Motovun, Grožnjan i Oprtalj, nekad pitoreskni gradovi smješteni na brežuljcima Istre, u projekciji budućnosti postaju izolirani otoci posve izmijenjenog mediteranskog krajolika kao moguće posljedice nezaustavljivih klimatskih promjena. Razglednice prožete estetikom kiča pritom ne prikazuju svemirske brodove, leteće automobile, robote ili futurističke zgrade, nego nam nameću vrlo jasno pitanje - što će nestati, a što ostati u budućnosti? Stoga nas umjetnik poziva da napišemo razglednicu turistima iz budućnosti - možda s toplim pozdravom u svijet betona i plastike, a možda i s iskrenom isprikom za naslijeđe koje im predajemo.

Živimo u razdoblju u kojem nas, prema tumačenju Marka Fishera - kritičara kapitalističkog društva i kulture, proganjaju duhovi neostvarenih potencijala. Nismo više nostalgični za prošlim vremenima, nego oplakujemo otkazanu budućnost. I dok se ledenjaci otapaju, a društvo i dalje raspada, jedno ostaje sigurno - estetika kiča i dalje preživljava!

Tena Starčević