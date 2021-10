HBO Max predstavio streaming platformu

HBO Max, streaming platforma tvrtke WarnerMedia, na današnjem virtualnom događaju predstavila je svoju streaming uslugu. HBO Max okuplja brendove Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network i Max Originals koji nude najbolje zabavne sadržaje, filmove, sadržaje za djecu i originalne serije na jednom mjestu po prvi put u Europi.

U početnoj fazi uvođenja na europsko tržište, usluga HBO Max bit će dostupna korisnicima na 27 teritorija. HBO Max lansiranje započinje u Švedskoj, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Španjolskoj i Andori 26. listopada 2021., a u Srednjoj i Istočnoj Europi i Portugalu tijekom 2022. Iduće godine lansiranje HBO Maxa najavljeno je i u sedam dodatnih zemalja u kojima usluga dosad nije bila dostupna, a uključuje Nizozemsku, Tursku, Grčku, Island, Estoniju, Latviju i Litvu.

Na virtualnom događaju otkriven je i prvi teaser video za seriju „Zmajeva kuća" (House of the Dragon), kao i ekskluzivni isječci iz treće sezone serije „Nasljeđe" (Succession) i serije „Mirotvorac" (Peacemaker), dok je Sarah Jessica Parker u specijalnom obraćanju najavila da će serija „I tek tako..." (And Just Like That...) imati premijeru u prosincu.

HBO Max nudi istinski privlačan sadržaj za cijelu obitelj, u produkciji omiljenih brendova WarnerMedia obitelji - Warner Bros., HBO, Max Original, DC i Cartoon Network. Po prvi put, fanovi i korisnici moći će uživati u Warner Bros. blockbusterima na HBO Maxu samo 45 dana od kino premijera, počevši od ove godine u nordijskim zemljama, a od iduće u Španjolskoj, Portugalu, Nizozemskoj, Grčkoj, Islandu i Centralnoj i Istočnoj Europi.

„HBO Max stiže u Europu, donoseći najbolji filmski i televizijski sadržaj iz 100 godina duge povijesti Warner Bros.-a uz HBO, Max Originals, DC i Cartoon Network sadržaje", izjavio je Johannes Larcher, direktor HBO Max Internationala. Od „Pjevajmo na kiši", „Matrixa", „Igre prijestolja", „Mare iz Easttowna", „Stjuardese", „Tračerice", „Supermana", sve do „Jokera", „Zekoslava Mrkve" i „Scooby Dooa", uistinu imamo za svakoga u obitelji ponešto u čemu će uživati u ovom vrhunskom doživljaju gledanja. HBO Max će uskoro biti pokrenut na 27 teritorija u Europi, ukupno 67 u svijetu - i to još nije završetak, slijedi još više toga jer težimo biti prisutni na 190 teritorija do 2026. godine."

Bogat i raznolik katalog HBO Maxa nudi voljene naslove za svakoga. Među Warner Bros. naslove pripadaju „Harry Potter", „Godzilla vs. Kong", „Dunkirk", „Gospodar prstenova", „Isijavanje" i „Paklena naranča". Tu su i DC filmovi kao što su „Joker", „Wonder Woman 1984", „Aquaman", „Batman v Superman" i „Liga pravde Zacka Snydera". Također su tu i revolucionarni HBO naslovi poput „Igre prijestolja", „Obitelji Soprano", „Nasljeđa", „Prizora iz bračnog života", „Sloma", „Seksa i grada" i „Euforije". Max Originals hit naslovi uključuju „Stjuardesu", „Tračericu", „Vučji odgoj" i specijal „Prijatelji: Ponovno zajedno". Novi i kultni obiteljski favoriti uključuju „Toma i Jerryja", „Super Cure" i „Looney Tunes".

„Zabavljamo fanove u Europi još otkad je prvi HBO TV kanal lansiran u Mađarskoj 1991. godine, a više od 10 godina na ovom kontinentu nudimo naše HBO streaming usluge. HBO Max predstavlja dolazak nove usluge koja će to podići na drugi nivo, nudeći unaprijeđeno iskustvo gledanja i mnogo širu ponudu sadržaja najboljeg za cijelu obitelj po atraktivnoj cijeni. Oduševljeni smo što donosimo HBO Max u Europu kako bi fanovi i korisnici uživali u usluzi", izjavila je Christina Sulebakk, generalna direktorica za HBO Max EMEA.

Osim kultnog sadržaja svjetske klase iz američke produkcije, HBO Max će nuditi i brojne naslove nastale u suradnji s nekim od najvećih europskih autora, pod Max Originals okriljem. Među nadolazećim originalnim sadržajima su „Kamikaze" (Danska), „Sve preostalo" (Španjolska), „Naprijed, Juan" (Španjolska), „Garcia!" (Španjolska), druga sezona serije „Došljaci iz prošlosti" (Norveška), „Ruxx" (Rumunjska), „Doušnik" (Mađarska), „Odmrzavanje" (Poljska), „Još sam tu" (Poljska), uz mnoge druge koji će biti najavljeni u narednim mjesecima.

HBO Max će se predstaviti na novoj, globalnoj tehnološkoj platformi, donoseći sa sobom unaprijeđeno streaming iskustvo s novim značajkama i funkcijama, pružajući sadržaj prilagođen individualnim korisnicima kroz kombinaciju pažljivo odabrane selekcije naslova i preporuka po mjeri. Pretplatnici će također moći uređivati svoj HBO Max profil, stvarajući snažniji osjećaj povezanosti s platformom i omogućavajući roditeljima stvaranje profila za djecu, s roditeljskim nadzorom koji osigurava da svako dijete gleda sadržaj primjeren dobi.

HBO Max će se moći gledati na nizu uređaja, u suradnji s nizom partnera, kao i na desktopu putem HBOMax.com. Korisnici će moći plaćati putem glavnih partnera za plaćanje kao što su VISA, Mastercard i PayPal.

HBO Max će ponuditi atraktivnu cijenu i novu godišnju pretplatu koja će pružiti 12 mjeseci usluge po cijeni za osam mjeseci, što predstavlja uštedu veću od 30% i snižava mjesečni trošak na otprilike €5,99 u Španjolskoj i Finskoj. Osim toga, cijena mjesečne pretplate bit će smanjena za korisnike u nordijskim zemljama, a za korisnike u Španjolskoj zadržat će se već privlačna cijena mjesečne pretplate. Povrh toga, za nove korisnike će prije početka lansiranja 26. listopada biti najavljene specijalne cijene dobrodošlice.

HBO Max će zamijeniti postojeće HBO streaming usluge na 20 teritorija - u nordijskim zemljama, Španjolskoj, Portugalu i Centralnoj i Istočnoj Europi, a bit će dostupan novim i postojećim korisnicima, bilo da su pretplaćeni direktno ili kod važećih partnera.