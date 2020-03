HAMAG-BICRO najavio mjere pomoći gospodarstvu

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) izvijestila je o devet mjera namijenjenih poduzetnicima za ublažavanje posljedica koronavirusa, koje između ostalog uključuju moratorij na kredite i smanjenje kamatnih stopa, kao i uspostavu dvaju novih financijskih instrumenata.

Agencija mjere provodi u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvom poljoprivrede, a namijenjene su mikro, malim i srednjim poduzetnicima, navodi se u objavi HAMAG BICRO-a.

Među mjerama je moratorij na sve rate ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i malih zajmova, kao i mikro i malih zajmova za ruralni razvoj, i to do 31. prosinca ove godine, kao i prolongiranje otplate/roka korištenja kredita za koje je izdano jamstvo.

Zatim, predviđa se uspostava novog financijskog instrumenta „COVID-19 krediti/zajmovi" za obrtna sredstva za male i srednje poduzetnike, kao i financijskog instrumenta Mikro zajam za ruralni razvoj, namijenjenog za obrtna sredstva kojim se osigurava dodatna likvidnost subjektima malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru uz bržu i jednostavniju obradu, poček i nižu kamatnu stopu.

Mjere uključuju i povećanje alokacije za financijski instrument ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva namijenjena mikro i malim poduzetnicima, uz smanjenje kamate na 0,5 do 1,0 posto, a tu je i smanjenje kamatnih stopa na investicijske kredite "ESIF mikro i mali zajmovi", kao i povećanje maksimalne stope jamstva za ESIF pojedinačna jamstva za kredite za obrtna sredstva, sa 65 na 80 posto glavnice kredita.

Zatim, apostrofira se i jača promocija ESIF Ograničenih portfeljnih jamstava HAMAG-BICRO-a za jamčene kredite do 150 tisuća eura za obrtna sredstva koji se provodi putem deset financijskih institucija, tu su i kontra garancije za 50 posto glavnice ESIF mikro zajma za obrtna sredstva za sektor turizma, slijedom koje se značajno smanjuju uobičajeni instrumenti osiguranja te se osigurava povoljnija kamatna stopa od 0,5 posto do jedan posto, što ubrzava cjelokupni proces same obrade, kažu iz Agencije.

U sklopu programa ruralnog razvoja i uspostave mjere B, predviđaju se i pojedinačna jamstva do 80 posto glavnice kredita za kredite za obrtna sredstva, pri čemu iznos jamstva doseže milijun eura.