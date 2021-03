Grammy - noćas se dijele nagrade

Kao i mnoge druge svečanosti, tradicionalna gala večer bila je odgođena zbog pandemije i ove će se godine najvećim dijelom odvijati virtualno, izmjenjujući nastupe uživo i snimljene sekvence.

Beyoncé je s devet nominacija ponovno glavna zvijezda, premda je više puta bila poražena u glavnim kategorijama što je izazvalo kontroverze, a slijede je mlade nade Taylor Swift, Dua Lipa i Roddy Ricch koji su nominirani u šest kategorija.

Kraljica B. umjetnica je koja ima najviše nominacija za Grammy, ukupno 79. Jednako kao Sir Paul McCartney i jedan manje rekordera u svim kategorijama: vlastitog supruga Jay-Z-ja i legendarnog Quincyja Jonesa koji ih imaju po 80.

Njezina pjesma „Black Parade", izdana u lipnju u svjetlu velikih antirasističkih prosvjeda potaknutih policijskim nasiljem, smatra se favoritom za prestižne nagrade za najbolju snimku i skladbu godine.

Mnogi stručnjaci klade se, međutim, na Duu Lipu, koja je riskirala s objavom plesnog disko albuma tik pred zatvaranje zbog pandemije i požnjela velik uspjeh.

Miljenica Grammyja u prošlosti Taylor Swift ove je godine nominacije osvojila drugačijom strategijom: usred pandemije izdala je „Folklore", album koji je iznenadio svojom jednostavnošću i blagošću pozivajući na povratak Zemlji.

Rock i BLM

Nagrađen prošle godine Grammyjem za suradnju s pokojnim Nipseyjem Hussleom, reper Roddy Ricch i njegov hit "The Box" probili su si put do glavnih nagrada osvojivši nominaciju za skladbu godine.

Rockerica Brittany Howard, do sada poznata kao članica skupine Alabama Shakes, uspjela je kao solo izvođačica osvojiti pet nominacija s albumom „Jaime". Spada među favorite u kategoriji rock glazbe, kojom prvi put od uspostave natjecanja 1959. dominiraju žene.

Mlada Billie Eilish, koja je prošle godine izazvala senzaciju osvojivši nagrade u četiri važne kategorije, mogla bi i na ovom 63. izdanju nagrade biti uspješna, ali prijete joj Post Malone, Justin Bieber i reper DaBaby.

Na putu joj se ispriječila i vatrena reperica Megan Thee Stallion s četiri nominacije, uključujući za najboljeg novog izvođača, koja ima jako dobre izglede. Remix njezine skladbe "Savage" s Beyoncé također je u utrci za nagradu za najbolju snimku godine.

Kad je riječ o najboljem novom izvođaču, stručnjaci ističu i kalifornijsku rockericu Phoebe Bridgers o kojoj se puno govori.

Etablirana umjetnica Fiona Apple, čiji su album "Fetch The Bolt Cutters" mnogi kritičari ocijenili „umjetničkim djelom", na čelu je rockerica koje su predugo bile u sjeni kad je riječ o ovim nagradama.

Pokret Black Lives Matter i umjetnici koje je inspirirao također su snažno zastupljeni, s reperom Lilom Babyjem i njegovom skladbom "The Bigger Picture", koja je dobila dvije nominacije, te antirasističkom himnom "I Can't Breathe" izvođačice H.E.R., nominiranom za skladbu godine.

Publika?

Premda nije nominiran u glavnim kategorijama, pjevač Harry Styles i njegova skladba "Watermelon Sugar" nalaze se na dugom popisu zvijezda koje će dodjelu nagrada pokušati pretvoriti u pravu svečanost glazbe koja bi inače nalikovala na dugu i dosadnu dodjelu školskih svjedodžbi putem Zooma.

Zlatni globusi platili su potkraj veljače cijenu pandemije, privukavši 62 posto manje publike nego prethodne godine.

Megan Thee Stallion trebala bi također nastupiti, kao i reperica Cardi B. koja ove godine nije nominirana. Duo je zapalio radio postaje ovog ljeta s hitom "WAP", ali Cardi B. je navodno zatražila od žirija da pričeka vjerojatan izlazak njezina albuma iduće godine kako bi uzeo u obzir njezinu kandidaturu.

Sudjelovat će i Taylor Swift, Roddy Ricch, Billie Eilish, Dua Lipa, Post Malone i DaBaby, kao i južnokorejski idoli BTS, nominirani u kategoriji pop glazbe.

Svečanost, koju će voditi komičar Trevor Noah, počinje u nedjelju u 17 sati po mjesnom vremenu u Los Angelesu (2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu u ponedjeljak).