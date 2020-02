Goth rock legende The Mission stižu u Boogaloo

U utorak 1.04. nam se nakon 12 godina u Zagreb vračaju legende dark rocka i to u gotovo originalnoj postavi gdje su pored frontmena Wayne Husseyja tu i originalni basist Craig Adams i originalni gitarist Simmon Hinkler!

Za Hinklera će ovo biti prvi posjet Hrvatskoj sa The Mission pa će to biti prava poslastica za The Mission fanove jer je baš ta postava snimila sve najbolje The Mission albume i obilježila njihov najbolji period.

Na žalost im se zbog lošeg zdravstvenog stanja nije mogao pridružiti i originalni bubnjar Mick Brown pa je na bubnjevima, također odličan bubnjar, Mike Kelly koji u The Mission svira od 2011. godine.

Legende gothic rocka, britansku grupu The Mission osnovali su 1986. Wayne Hussy i Craig Adams nakon odlaska iz The Sisters Of Mercy. Već sa svojim prvim singlom „Garden Of Delight" osvajaju goth i inu publiku te se sa svakim svojim idućim izdanjem sve više približavaju prvim mjestima na top listama.

Iste godine The Mission potpisuju za veliku kompaniju Mercury i objavljuju svoj prvi album „Gods Own Medicine", sa kojeg su skinuti singlovi „Stay With Me" i „Wasteland", album postaje klasika gothic rocka, a The Mission sve popularniji. Slijedi kompilacija ranih singlova objavljenih za nezavinu etiketu „First Chapter" koju licencno u Jugoslaviji objavljuje diskograska kuća RTB i sa kojom The Mission učvrščuju pozicije i postaju trenutno najveći gothic rock bend na svijetu pomalo zahvaljujući trenutnom mirovanju The Sisters Of Mercy. 1988. godine sa singlom „Tower Of Strenght", koji je skinut sa idućeg albuma „Children", The Mission dolaze do prvih mjesta oficijalnih top lista i sviraju prvu veliku svjetsku turneju u sklopu koje su održali odličan koncert pred desetak tisuća ljudi u rasprodanoj ljubljanskoj velikoj dvorani Hali Tivoli. Slijedi još jedan uspješan album „Carved In Sand" sa kojeg su skinuta još dva velika hita „Butterfly On The Weel" i „Deliverence". U sklopu svoje turneje The Mission 1990. godine dolaze po prvi puta i u Zagreb gdje su nastupili u dvorani Doma sportova. Slijedi album „Mask" (1992) sa kojeg je skinut singl „Never Again" i sa kojim se The Mission udaljuju od svog primarnog gotic rock zvuka što je automatski rezultiralo i lošijom prođom albuma. Sa idućem albumom "Neverland" (1995.) se The Mission vračaju gitarističom zvuku, no iako je album na nivou njihovih prvih izdanja pošto je ga objavljen za njihovu vlastitu etiketu ni taj album ne prolazi, a The Mission se odlučuju na dužu pauzu. 2001. godine se The Mission vračaju u velikom stilu sa odličnim novim albumom „Aura" i hit singlom „Evangeline" koji poprilično podjeća na rane The Sisters Of Mercy. Slijedi turneja u sklopu koje ponovno dolaze u Zagreb i odžavaju odličan koncert u dvorani Tvornica Kulture. 2007. The Mission objavljuju svoj osmi studijki album „God Is A Bullet" koji nije zabilježio veći uspjeh. U sklopu promocionalne turneje 2008. The Mission po treći uta posjećuju Zagreb gdje održavaju odličan concert u zagrebačkom Boogaloo Clubu. 2013. Izlazi album "The Brighes Light" na kojem se vrača u bend originalni guitarist Simmon Hinkler i vrača u The Mission svoj prepoznatljiv zvuk gitare.

2016. godine The Mission objavljuju svoj jedanaesti studijski album "Another Fall from Grace" koji smisaono vrača zvuk ranijih The Misison pa čak i The Sisters Of Mercy iz "First Amd Last And Always" faze u kojoj su u The Sisters Of Mercy svirali Wayne i Craig I bili autori večine pjesama na tom albumu. Na tom albumu se Wayne vrača na svoju prepoznatljivu gitaru sa dvanest žica a kao gosti na albumu su nastupili prestižni glazbenici poput Martina Gorea iz Depeche Mode, Ville Valo iz grupe Him, Gary Numan, Julianne Regan iz All About Eve,.... Singl "Met-Amor-Phosis" u kojem gostuje Ville Valo postigao je veliki uspjeh I kod kritike I kod publike te je proglašen najboljim The Mission albumom nakon albuma "Curved In Sand" te povratak na stari zvuk svi pozdravljau. Tako možemo biti sigurni da će ova turneja biti jedna od najzanimljivijih nakon one 1988. kada su The Mission bili na svom vrhuncu, a pravi fanovi će napokon doživjet da vide Wayne Hussy, Craig Adama i Simmon Hinklerera zajedno na pozornici! Ako ste ikad bili The Mission fan to jednostavno ne smijete propustiti!

Početak koncerta je najavljen za 20 sati, a cijena ulaznica iznosi 160 kn u pretprodaji i 180 kn na dan koncerta. Pretprodajna mjesta ZAGREB: Boogaloo Caffe Bar (pon - pet 10:00 - 15:00), Ulica grada Vukovara 68, Rockmark - Berislavićeva 13, Dirty Old Shop - Tratinska 18, Kloto - Masarykova 14, Octopus Piercing & Tatto - Gundulićeva 31, DALLAS MUSIC SHOP RIJEKA - Splitska 2a. Eventim sustav - www.eventim.hr, Entrio sustav - www.entrio.hr

U ponudi su i posebne VIP ulaznice koje se mogu kupiti samo preko oficijalne The Mission web stranice www.themissionuk.com/wp/ sa kojom će se moći prisustvovovati tonskoj probi, družiti sa članovima grupe, dobiti majicu, slikati sa članovima grupe, dobiti poster sa autogramima,......