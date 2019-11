Gostovanje Trashxplotation film festivala

Autonomni kulturni centar Attack kroz Program Filmskog studija Medika od 8. - 10. Studenog ugostiti će parišku inicijativu za promociju samoproduciranih i domaćih filmova, Festival Trashxploitation.

Kroz tri dana u Filmskom studiju Medika projicirat će se niz žanrom raznovrsnih nezavisnih filmova, i kratkih animiranih i glazbenih videa koji predstavljaju samo dio selekcije ovog pariškog festivala.

PROGRAM:

Petak, 8. studeni program:

19h: SMRT I GLAVA / 59min, SAD, 2019. /

Umjetnik sa sjedištem u Pittsburgu, poznat kao TENTATIVELY a Convenience, prati svoju 93-godišnju majku kroz njezinu kuću, dok mu ona objašnjava što bi željela da učini nakon njene smrti. Zapravo film snimljen je 2012. godine kada je imala 86 godina.

20h30min

TRASHXPLOITATION FESTIVAL SHORT FILMS SELECTION - eho izbor kratkih animiranih i glazbenih videa koje je kurirala festivalska producentica Andreea Maceea / 60min /:

Back in my mind_Yann Baïzid

World Cup_Ari Gold

Hell_Natasha Cantwell

Ma Terre_Gouri Mounir

Bai Bai x 100_Aoi Swimming and Mikio Saito

Dinosauria_Alessia Cecchet

Tara's Dream_Patrick Jenkins

Licorne_Emilie Moustis

Prepared For Everything_Dmytro Kurovskiy

Decisions_Ari Gold

The Bedford Level Experiment_Kaspar Ravel

These Boots are Made for Walkin'_Eden Mitsenmacher and Rebecca Tritschler

Rio me porque és da aldeia e vieste de burro ao baile_Sandra Araújo

Scorpaeniformes_Giorgos Myrgiotis

Siren's Carcass Marais _Alexandra Brillant

The House of Blue Leaves_Carmen Higueras

Clairvoyance_Andriana Oborocean and Madalina Gaceanu

DVA No Survi_Andrej Kolencik and Peter Skala

I woke up like this_Madalina Garbea

North_Julian Gallese

Delirium and Vera Bacteria take Miami!_Tom Coates and Sid Vian

Florent Texier - Ma belle plante

Yva & the Toy George - Rat

M comme Marche C comme Ca_Bug

La guerre froide_Kravtsov, Khustochka, Sagnes

Last Supper Born Dead_Caitlin Driscoll

Theory Of Garbage 3.0, For The Nerve, Ft. Lauderdale, In Abstentia_Kalaan Sherard

Histoire d'une baleine_Dana Sereda



Subota 09. studeni program:

19h: NATURE MORTE AVEC ORANGES/ Dick Turner, SAD / Francuska /, 50min

Dick Turner, slikar i skladatelj, stvorio je alegorijsku priču remek-djela o iskrenoj Marianne, djevojci koja živi u svijetu u kojem svi nose nevidljive lance ..

20:30

BRING BACK REALITY, BRING IT BACK TO YOU AND ME - Trashxploitation Festival 18+ izbor, kustos Dzaizku, direktor festivala

STIPPLE STIPPLE, Florent Texier, 3:36

DELIRIUM AND VERA BACTERIA TAKE MIAMI, Tom Coates i Sid Vian, 1:23

WHITE STUDIES, Danilo Ferreira, 2: 51

A PERMANENT PART OF ME, Geoffroy C. Dedenis, 2:52

PINA_UMA LEMBRANCA BOA COM VOCE - TE DESEJAR DA CAMA DA CIMA, 2:36

TRAVAILLER, Carlos Vezina, 2 :14

LILI, Anais Commaret, 3 :29

REFUGIUM, Rock Brenner, 4 :51

WHATCHA SAY BOI, Zander Porter, 1:00

UNE COMEDIE ROMANTIQUE, Rock Brenner, 4:52

MA BELLE PLANTE, Florent Texier, 1 :37

1717, Susu Laroche, 1 :43

L'EPOQUE DES CARICATURES, Danilo Ferreira, 3:36

J'ADORE LE SPORT, Louise Mervelet, 3 :10

BODY OF WORK, Susu Laroche, 2 :15

Thund3R80LT, JAROD UNOFFISAL, 1:14

TRIBUTZ, 148 produzioni audiovisive, 6:01

Theory of Garbage 3.0, for the nerve, ft Lauderdale, In Absentia, Kalaan Sherard, 2:35

HORRIFIC-URAMI, Mikael Kamaji 1:31

RAT, Yva and the Toy George, 3:43

BILLY BLANKS TRIBUTE John HH Weilacher, 2:32