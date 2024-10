God Is An Astronaut sljedeće jeseni u Tvornici kulture

U Zagreb se vraćaju irski post-rock velikani God Is An Astronaut! Uranjanje u mračni film braće Torstena i Nielsa Kinselle te Lloyda Hanneya u sklopu europske turneje kojom promoviraju „Embers" zakazano je za subotu, 18. listopada 2025. godine, a mjesto radnje bit će Tvornica kulture.

God Is An Astronaut - „Odyssey"

God Is An Astronaut svojim su zvučnim tapiserijama zadivili publiku diljem svijeta, kako studijskim snimkama, tako i svojim veličanstvenim koncertima. U razmaku od samo dvaju desetljeća objavili su čak jedanaest studijskih albuma, a najnovije ih dugosvirajuće izdanje „Embers", objavljeno početkom rujna, ponovno dovodi i u Zagreb. Iako će „astronauti" publiku povesti na putovanje kroz presjek njihove bogate karijere, naglasak će biti na novom albumu koji je poseban i stoga što je posvećen pokojnom ocu braće Kinsella. Uz to, posljednje izdanje veličanstveno povezuje prošlost s budućnošću - istočnoazijski instrumenti u fuziji s pojačalima iz 60-ih godina i starinskim pedalama proizvode magične elemente progresive, psihodelije i post-rocka. Jedanaesti album „Embers" označava putovanje kroz individualnost, spolove, zajednice i eksperimentiranje koje jedino ovaj trio može ispričati. Na albumu su gostovali različiti glazbenici među kojima su Dara O'Brien, Jo Quail i Sean Coleman koji su pomogli dodatno obogatiti album mnoštvom zvukova i emocija - od melankolije, do bijesa i nade.

God Is An Astronaut - „Embers"

Bend su 2002. godine u irskom gradu Wicklow formirala braća Niels i Torsten Kinsella. Iste su godine za vlastitu nezavisnu diskografsku kuću Revive Records objavili i prvijenac „The End Of The Beginning", a već im se sljedeće godine u postavi pridružio i bubnjar Lloyd Hanney. Uslijedili su „All is Violent, All is Bright" (2005.), EP „A Moment of Stillness" (2006.), „Far from Refuge" (2007.), „God Is An Astronaut" (2008.) te „Age of the Fifth Sun" (2010.). Te je godine bend postao kvartet, kada im se pridružio klavijaturist i gitarist Jamie Dean koji je s triom svirao sedam godina. Iako se postava izmjenjivala kroz godine, srž je benda kroz godine bio trio predvođen braćom Kinsella i nevjerojatnim bubnjarom Hanneyem. Osim što su do ove godine snimili još šest albuma, „Origins" (2013.), „Helios | Erebus" (2015.), „Epitaph" (2018.) „Ghost Tapes #10" (2021.) i „Somnia" (2022.), bend je svirao pred milijunima ljudi diljem svijeta. Svakim koncertom publiku vode kroz epska iskustva diljem svemira uz svoj jedinstveni zvuk koji kombinira elektroniku, space rock i krautrock reminiscirajući na senzibilitet Tangerine Dreama.

God Is An Astronaut - „Fragile (Live)"

God Is An Astronaut svojim koncertima publiku vode na zanosno sonično putovanje koje će se s prvim danima jeseni 2025. godine održati i u Tvornici kulture. U sklopu europske turneje kojom će promovirati najnovije studijsko izdanje instrumentalni će post-rock trio zagrebačkoj publici pripremiti posebno kozmičko iskustvo.

Ulaznice po early bird cijeni od 20 eura potražite na blagajni Tvornice kulture, na svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online na platformi CoreEvent. Regular cijena ulaznice iznosit će 24 eura. Ako ih ostane, na dan koncerta cijena ulaznice penje se na 28 eura.