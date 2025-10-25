Globalno zatopljenje gura Zemlju sve dalje u propast

"Svaka od posljednjih deset godina bila je najtoplija u povijesti. Temperature oceana ruše rekorde, istovremeno uništavajući ekosustave. A nijedna zemlja nije sigurna od požara, poplava, oluja i toplinskih valova", rekao je veleposlanicima na izvanrednoj konferenciji Svjetske meteorološke organizacije (WMO) UN-a u Ženevi u povodu obilježavanja njezine 75. godišnjice.

Guterres je pozvao zemlje da daju novac za globalni sustav nadzora, poznat kao Sustav ranog upozorenja, kako bi zaštitile stanovništvo od ekstremnih vremenskih uvjeta.

Obavještavanje 24 sata prije opasnog događaja može smanjiti štetu do 30 posto, dodao je.

Više od 60 posto zemalja uvelo je taj sustav otkako je Guterres 2022. pokrenuo inicijativu prema kojoj bi ga sve zemlje trebale imati do 2027. godine.

U proteklih pet desetljeća, opasnosti povezane s vremenskim uvjetima, vodom i klimom odnijele su više od dva milijuna ljudskih života, od čega se 90 posto dogodilo u zemljama u razvoju.