Game of Thrones - reunion w/ Conan O'Brien

Zvijezde kultne serije „Igra prijestolja" okupile su se u Belfastu kako bi se prisjetile uzbudljivih, smiješnih i teških trenutaka sa snimanja u dvodijelnoj emisiji „Igra prijestolja: Ponovno na okupu s voditeljem Conanom O'Brienom" (The Game Of Thrones Reunion Hosted By Conan O'Brien), koja je odnedavno dostupna na HBO GO-u.

Emisija, realizirana u suradnji s popularnim voditeljem Conanom O'Brienom, uključuje inserte iz serije, kao i sa snimanja. U emisiji su sudjelovali glumci iz posljednje sezone, uključujući Kita Haringtona, Emiliu Clarke, Sophie Turner i druge, kao i omiljeni glumci iz prethodnih sezona poput Seana Beana, Jasona Momoe i Marka Addyja.

Navodimo osam zanimljivih činjenica o snimanju serije otkrivenih tijekom emisije, koje su malo poznate čak i najvećim fanovima. Svih kultnih trenutaka iz ove hit serije možete se podsjetiti na HBO GO-u, gdje su dostupne sve sezone, kao i na HBO 3 kanalu gdje će u čast desetogodišnjice serije biti prikazan maraton svih epizoda od 19. do 25. travnja.

Mnogi elementi „Igre prijestolja" postali su dio popularne kulture, a glumcima je bilo jasno da će često čuti čuvene citate i privatno. Glumac Kristian Nairn ispričao je kako mu je, dok je stajao pored vrata zamrzivača u supermarketu, netko iznenada doviknuo „Hodor!". Najbizarniju priču ipak ima Lena Headey koja je ležala u bolnici nakon porođaja kada joj je veoma ljubazna medicinska sestra i velika ljubiteljica serije citirala čuveno „Shame" dok joj je pomagala oko dojenja.

Nekoliko glumaca imalo je rođake koji su također radili na seriji. Brat Emilie Clark (Daenerys) bio je jedan od snimatelja, sestra Roryja McCanna (The Hound) radila je kao kostimografkinja, a mlađi brat Conletha Hilla (Varys) sudjelovao je u produkciji kao inženjer zvuka.

Životinje nisu bile pozvane na snimanje emisije, ali zahvaljujući Marku Addyju (Robert Baratheon), glumci su se prisjetili i nekih četveronožnih članova ekipe. Glumac je ispričao kako su imali velikih problema s jednim od konja. Kada su snimali scenu u kojoj kralj stiže u Winterfell s pratnjom i glasno se smije, konj ga je svaki put imitirao: zanjištao bi kao da se smije, zbog čega je ekipa morala nekoliko puta ponavljati scenu.

U emisiji su prikazane i snimke audicija nekih od glumaca, ali ne i audicija Kita Haringtona, što mu nije previše zasmetalo. Glumac je došao na audiciju s modricom na oku, koju je zadobio prethodnu večer u tučnjavi. Razlog tučnjave je potpuno u duhu Jona Snowa, jer je Harington pokušavao obraniti čast djevojke koju je netko izvrijeđao.

Kristian Nairn, koji je glumio Hodora, stalno je nosio Isaaca Hempsteada Wrighta (Bran Stark) na leđima. Ipak, nije mu toliki problem predstavljalo što je mladi glumac dosta porastao tijekom godina, već to što je volio Nairnu na uho pjevušiti pjesme Spužve Boba.

Još jedan glumački tandem se prisjetio zajedničkog rada. Maisie Williams kroz smijeh je ispričala anegdotu o sceni kada Arya pomaže Houndu da sanira ranu na vratu. Bilo je u planu da Rory McCann u sceni bude bez majice. Glumac je zbog toga bio na dijeti, jeo je samo piletinu i jaja te je prestao piti alkohol. Na dan snimanja, jedan član ekipe rekao je McCannu da je previše hladno i da ipak ostane u gornjem dijelu.

Ian Glen (Ser Jorah) je odan prijatelj i van ekrana. Emilia Clark, koja je priznala da se oduvijek bojala konja, prisjetila se kako je glumac ohrabrivao i nju i životinju kada su snimali prvu scenu jahanja.

Jason Momoa je ispričao da tijekom snimanja prve sezone u Belfastu nikada na kraju dana nije skidao šminku, ali se usprkos tome nitko ne bi začudio kada atletski građen muškarac uđe u bar s eyelinerom na očima.

Ako želite saznati kakve je uvjete Peter Dinklage postavio i prije čitanja scenarija, što je Sean Bean držao u tajnom džepiću koji mu je bio ušiven u odjeću, kako je Jason Momoa prvi put pozdravio Emiliu Clark kada su se upoznali, kao i što stoji u pismu koje je George R. R. Martin napisao Conlethu Hillu, pogledajte emisiju s Conanom O'Brienom na HBO GO-u. Ako vam nedostaje uzbudljivi svijet Westerosa, tamo vas čeka i svih osam sezona ove kultne serije.