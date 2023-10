Frasier u novom ruhu

Kako najavljuje SkyShowtime, prve će dvije epizode nove serije Frasier, u kojoj se Kelsey Grammer ponovno pojavljuje u ulozi Frasiera Cranea za koju je dobio nagradu Emmy, biti dostupne za streamanje ekskluzivno na spomenutoj usluzi od 3. studenog, nakon čega će svakog petka izlaziti po jedna nova epizoda.

Nova serija od deset epizoda snimljena je uživo pred publikom u studiju Paramount u Los Angelesu i prati Frasiera Cranea (Grammer) u novom poglavlju njegova života, nakon povratka u Boston. Tamo ga čekaju novi izazovi, novi ljudi i ispunjenje pokojeg starog sna. Frasier se vratio u zgradu!

Uz Grammera u novoj seriji u glavnim ulogama nastupaju Jack Cutmore-Scott kao Frasierov sin Freddy, Nicholas Lyndhurst kao Frasierov stari prijatelj s fakulteta i sveučilišni profesor Alan, Toks Olagundoye kao Olivia, Alanova kolegica i pročelnica sveučilišnog odsjeka za psihologiju, Jess Salgueiro kao Freddyjeva cimerica Eve i Anders Keith kao Frasierov nećak David.

Frasier je djelo scenarista Chrisa Harrisa (How I Met Your Mother) i Joea Cristallija (Life in Pieces), koji su ujedno i izvršni producenti serije zajedno s Kelseyjem Grammerom, Tomom Russom i Jordanom McMahonom. Serija je snimljena u produkciji producentskih kuća CBS Studios i Grammerove Grammnet NH Productions. Prve dvije epizode nove serije režirao je legendarni redatelj i televizijski autor James Burrows, koji je najpoznatiji kao suautor, izvršni producent i redatelj hvaljene serije Cheers, kao i po originalnim serijama Frasier, Will & Grace i Dear John. Distributer je tvrtka Paramount Global Content Distribution.

Ove godine navršava se 30 godina od TV premijere originalne serije Frasier, koja još uvijek drži rekord po broju osvojenih nagrada Emmy za humorističnu seriju - čak 37 osvojenih nagrada i 107 nominacija. Originalna serija također je dostupna za streamanje na usluzi SkyShowtime.

Usluga SkyShowtime korisnicima je izravno dostupna putem aplikacije SkyShowtime na uređajima s operativnim sustavima Apple iOS, tvOS i Android, uređajima Android TV, Google Chromecast, LG TV i Samsung te na stranici:www.skyshowtime.com. Mjesečna cijena usluge SkyShowtime iznosi 6,99 EUR (bez reklama).