Food Truck Festival na Britancu

Nakon četiri uspješne festivalske godine na jezeru Jarun, organizatori ovog popularnog festivala odlučili su se za osvježenje približavanjem festivala urbanoj gradskoj sredini. Britanac kao omiljena lokacija brojnih Zagrepčana ekskluzivno će se na šest dana pretvoriti u urbanu gastro tržnicu na kojoj će posjetitelji probuditi sva svoja čula te kušati delicije nekih od najboljih street food chefova iz Hrvatske i regije. Food Truck Festival je u četiri godine izrastao u jednu od najprepoznatljivijih hrvatskih gastro manifestacija koja se održava u Zagrebu, Rijeci, Krku, Puli i Mariboru, i sigurni smo da će ovo gradsko izdanje na zaista posebnoj lokaciji uljepšati povratak s mora.

Posjetitelji će svakog dana od 2. do 7. rujna od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, chill i mingle zoni, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao i specijaliziranim jelima za djecu i uređenom kutku za ljubimce. Glazbenu kulisu festivala, svaki dan od 19h, krasit će tematske večeri Retro Britanac, The Brits na Britancu, Jazzy Market, R'n'Britanac, Tamo gdje je sve po mom, Mex Tex Fiesta uz nastupe uživo Lu Jakelić, Azil Jazz tria, Mihaela Kworke, Roberta Marekovića, Stanka Bondže, Frxa, DJ Mede i drugih.

Više puta nagrađivani street food koncept BBQ Hot Yard svim ljubiteljima dobrog roštilja ponuditi jela pripremljena u stilu američkog BBQ-a te burger šaljivog naziva "Oči boje kestena", Ajuni Food donosi bliskoistočne okuse falafela i uštipaka, dok će Burger Bar Mrav slasnim klasičnim i smash burgerima i beef pastrami sendvičima zadovoljiti svako nepce. Sve to u ukusnim i mekanim PEKAR pecivima. Za sve ljubitelje azijske kuhinje tu je Rezanac sa svojim svježim i ručno rađenim rezancima. Osim truckova, ponuda će se odvijati i na štandovima tržnice pa će se tako na Ice Crone štandu moći probati trenutno najpopularnija slastica na svijetu - hrskavo-mekani kroasan punjen soft serve sladoledom te K Dogs - popularna korejska verzija hot doga - izvana hrskav, a iznutra kremast. Novitet na festivalu i prvi put u Hrvatskoj, Only Plants donosi biljna jela i mikro povrće koje se uzgaja, bere i kapsulira upravo u Zagrebu, osiguravajući svježinu i održivost u isto vrijeme. Za slatki dio su se pobrinuli Ferdinand knedle koji su osvojili regiju sa svojim neodoljivim tradicionalnim knedlama i novitetom - šufnudlama.

Osvježenje potražite na Maraska koktel baru kao i na glavnom šanku s bogatom ponudom Maraska PeTe mix u limenkama, kao i Coca Cola pićima koja se savršeno slažu uz sva jela. Za sve pivoljupce pobrinula se Varionica s kvalitetnim craft pivima, a za vinoljupce vinski bar Nesputana vina sa svojim organskim i prirodnim vinima. Ne zaboravite ostvariti i 10% popusta i vrijedne nagrade koristeći kartice OTP banke prilikom plaćanja na centralnom festivalskom šanku! Također, očekujte i brojne zanimljive aktivnosti kao što su Šafram masterclass na kojem ćete naučiti sve o začinima od strane poznate food blogerice te PEKAR barbecue masterclass kojeg će voditi vrhunski BBQ chef Davor Šušković s naglaskom na važnost kvalitetnih peciva. Fino.eu koji olakšava svakodnevno kuhanje, čuvanje i prenošenje hrane, besplatno će dijeliti ukusne tortilje, a za najmlađe posjetitelje tu je zdrava ponuda odabranih proizvoda godine - ukusni i zdravi Cekin Kids Pileći Popsići! Ovi antibiotic-free proizvodi od pilećeg mesa, bez glutena, konzervansa, bojila, pojačivača okusa i palmina ulja te sa smanjenim udjelom soli, oduševit će male (ali i velike) gurmane. Na festival slobodno dođite sa svojim ljubimcima jer je Purina za njih osigurala Pro Plan kutak s osvježenjem, poslasticama i brojnim vrijednim nagradama!

Pozivamo vas na šest dana klope, cuge i mjuze na Britancu!

Događanja i koncerti na Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, a sve informacije dostupne su na službenim društvenim mrežama: Facebook, Instagram.