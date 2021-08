Food Track Festival od 19. kolovoza

Jedan od najomiljenijih događanja u metropoli, vraća se na radost ljubitelja dobre klope i glazbe na Jarun u četvrtak 19. kolovoza na Jarunu te traje sve do 05. rujna. Na otvorenju festivala, 19. kolovoza od 20h nastupit će uživo bend Ljetno Kino te Dj Bizzo iz Bolesne braće.

Svoje slasne street food zalogaje na svojim kamionima predstavit će Barba Q, Poluotok, Loaded, Mrav Loby, te slatke delicije sa Pri Suncu i Nadinih fritula. Posjetitelji će sudjelovat u izboru najslasnijeg kamiona koji će iduće godine predstavljat Hrvatsku na European Street Food Awards.

Food Truck festival je ujedno i prvo festivalsko izdanje u metropoli nakon ljetne pauze koje donosi obilje sadržaja i programa za sve uzraste. Festival od ponedjeljka do petka počinje od 16 sati i traje sve do 00h, dok je vikend rezerviran za cijelodnevno druženje od 12 sati. Dnevni program Festivala čine dječije radionice, modbni buvljaci, predstave, kulinarske prezentacije dok je večer rezervirana za glazbu gdje izdavajamo program za prvi tjedan festivala:

19.8. GRAND OPENING - Ljetno Kino live! & Dj Bizzo

20.8. Jarun Vintage Rework Session - Ozren Kanceljak Kanca (Soul, Jazz, Latin Funk)

21.8. I'll House You w/ PEZNT & Arsen powered by Mixmag Adria

22.8. Guess Who's Coming To Dinner - Reggae Selection By Ilko Culic

23.8. When The Night Is Right / Jazz & Funk Selection by Zozo

24.8. Koolin' Out w/ Koolade (Nu Funk / Nu Disco)

25.8. Retrodukcija Live + Dj Filip Jelaš

26.8. Adriatic Coasting w/ Pepi

27.8. Funky Lake w/ Ivan Škrinjarić (disco / funky house)

Food Truck Festival se održava uz podršku prijatelja kotača kao što su Staropramen, Badel, Jamnica, Kutjevo, Hendricks, Nescafe Frappe, Hoću knjigu, Yammat, Jukebox i Aquarius.

Sva dnevna i noćna događanja uz koncerte i nastupe DJ-a , te dječje radionice na Zagreb Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, a radno vrijeme Festivala je:

PONEDJELJAK - PETAK: 16 - 00h

SUBOTA I NEDJELJA: 12 - 00 h

Službene stranice Festivala:

ttps://www.facebook.com/foodtruckfestivalhr/

https://www.instagram.com/foodtruckfestivalhr/