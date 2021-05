Dvodjelni dokumentarac Zločin stoljeća na HBO

Prvi dio novog HBO dokumentarca „Zločin stoljeća" (The Crime Of The Century) dostupan je od danas na HBO GO-u, dok drugi dio dolazi u HBO GO ponudu sutra. Dokumentarac će biti prikazan i na HBO kanalu u lipnju.

Dvodijelni HBO dokumentarac "Zločin stoljeća", u režiji Emmyjem i Oscarom nagrađenog redatelja Alexa Gibneya, oštra je optužba velikih farmaceutskih kompanija, političkih operativaca i vladinih propisa koji omogućuju prekomjernu proizvodnju, bezobzirnu distribuciju i zloporabu sintetičkih opijata. Istražujući podrijetlo, opseg i posljedice jedne od najrazornijih javnozdravstvenih tragedija našeg doba, s pola milijuna smrtnih slučajeva od predoziranja samo ovog stoljeća, film otkriva da američka epidemija opioida nije kriza javnog zdravstva koja se pojavila niotkuda.

Uz pomoć zviždača, insajdera, koristeći dokumenate koji su procurili, ekskluzivne intervjue i uz pristup istragama iza kulisa te stručni doprinos medicinskih stručnjaka, novinara, bivših i sadašnjih vladinih agenata, odvjetnika i predstavnika farmaceutske industrije, kao i svjedočenja žrtava ovisnosti o opioidima, Gibneyev film tvrdi da su farmaceutske tvrtke u velikoj mjeri odgovorne za nastanak krize od koje i same profitiraju i na kojoj zarađuju milijarde dolara... i odnose stotine tisuća života.

Kriza korištenja opijata izazvana je agresivnom promocijom lijeka OxyContin koji stvara jaku zavisnost, a proizvodi ga farmaceutski gigant u obiteljskom vlasništvu - tvrtka Purdue Pharma. U prvom dijelu „Zločina stoljeća" sudjeluju pisac Patrick Radden Keefe, specijalist za opioide dr. Andrew Kolodny, bivši prodajni predstavnik tvrtke Purdue Mark Ross, stručnjakinja za ovisnost iz Stanforda dr. Anne Lembke, osnivač klinike Life Tree Pain dr. Lynn Webster, Roy Bosley, čija je supruga umrla od predoziranja opioidima, autor i novinar NY Timesa Barry Meier, liječnik primarne zdravstvene zaštite dr. Art Van Zee, bivši dužnosnik Ministarstva pravosuđa Paul Pelletier i medicinski tehničar Giles Sartin.

Drugi dio dokumentarca fokusiran je na masovni marketing sintetičkog opioida fentanila i ispituje vezu između proizvođača lijekova i vladinih propisa. Uključuje uvide bivšeg agenta Uprave za suzbijanje droga (DEA) Joea Rannazzisija, a sudjeluju i bivši odvjetnik DEA-e Jonathan Novak, novinari Washington Posta Sari Horwitz, Scott Higham i Lenny Bernstein, pomoćnici američkih odvjetnika za Massachusetts David Lazarus, Nathaniel Yeager i Fred Wyshak, specijalni agent istraga domovinske sigurnosti Ed Byrne, trgovac fentanilom Caleb Lanier i drugi. Spojene zajedno, osobno pokrenute priče tvore širu pripovijest o šokantnoj korupciji.

Autor i režiser filma je Alex Gibney koji je istovremeno i jedan od producenata uz Sarah Dowland i Svetlanu Zill, dok su izvršni producenti Stacey Offman, Richard Perello, Todd Hoffman i Aaron Fishman. Producentica za HBO je Tina Nguyen, a izvršne producentice Nancy Abraham i Lisa Heller.