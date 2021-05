Premijera četvrte sezone serije "Na terapiji"

Nagrađivana HBO serija „Na terapiji" (In Treatment) vraća se s četvrtom sezonom 24. svibnja, kada će prve dvije epizode doći u HBO GO ponudu i istog dana biti prikazane na HBO kanalu u 20.00h. Nova sezona imat će ukupno 24 epizode, a po dvije nove epizode premijerno će dolaziti na HBO GO i HBO svakog ponedjeljka i utorka.

Dobitnica Emmyja, Uzo Aduba („Gospođa Amerika") igra glavnu ulogu terapeutkinje u središtu priče, pronicljivu, empatičnu dr. Brooke Taylor. Nova verzija serije smještena je u današnji Los Angeles i dovodi raznoliki trojac pacijenata na liječenje k Brooke kako bi im pomogla snaći se s raznim modernim problemima. Pitanja poput globalne pandemije i nedavnih velikih društvenih i kulturnih promjena pozadina su rada koji će Brooke poduzeti, baveći se uza sve to i komplikacijama u privatnom životu.

U ostalim ulogama pojavljuju se Anthony Ramos kao Eladio, kućni njegovatelj u jednoj bogatoj obitelji, Liza Colón-Zayas kao Rita, Brookeina dugogodišnja prijateljica koja se bori s vlastitim demonima nakon gubitka koji joj je promijenio život, John Benjamin Hickey u ulozi Colina, šarmantnog milijunaša, propalice s plaže, koji se nakon počinjenog kriminalnog zločina i nedavnog izlaska iz zatvora hvata u koštac sa životom, Quintessa Swindell kao Laila, Brookeina nepovjerljiva klijentica tinejdžerica u potrazi za izgradnjom vlastitog identiteta odvojenog od očekivanja obitelji i Joel Kinnaman kao Adam, Brookein dugogodišnji bivši dečko koji se ponovno pojavio i donio joj dodatne komplikacije.

HBO Entertainment serija "Na terapiji" svoj debi je imala 2008. godine kada su glavne uloge nosili Gabriel Byrne i Dianne Wiest. Serija je osvojila Emmy, Peabody i AFI nagrade. Izvršni producenti su Jennifer Schuur, Joshua Allen, Stephen Levinson, Mark Wahlberg, Melissa Bernstein i Hagai Levi, dok su izvršni koproducenti Joanne Toll i Noa Tishby. Serija je nastala u suradnji produkcija Leverage, Closest to the Hole i Sheleg, a bazirana je na izraelskoj seriji „Be'Tipul", koju su kreirali Hagai Levi, Ori Sivan i Nir Bergman. Prethodne tri sezone serije također su dostupne na HBO GO-u.