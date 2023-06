Downeyevi auti iz snova na HBO Maxu

Robert Downey Jr. veliki je ljubitelj restauracije klasičnih automobila, a ujedno je i posvećen borbi protiv klimatskih promjena. Stoga svoje voljene stare automobile dovodi u budućnost, čineći ih bržima, moćnijima i učinkovitijima, dok im duša ostaje netaknuta.

"Mi smo ono što vozimo, a s obzirom na to da sam tijekom godina skupio impresivnu kolekciju klasičnih automobila, postao sam olupina koja raspršuje benzin. I licemjer, jer sam osnovao Footprint Coalition 2019. za skaliranje tehnologija koje ublažavaju klimatske promjene. Srećom, pomalo sam i sanjar. Posljednje 3 godine bile su eksperiment pun nade, gdje sam angažirao najbolje i najpametnije umove da procijene, unaprijede, uzdignu i dekarboniziraju ova vozila na način koji pokazuje neograničeni potencijal kreativnog rješavanja problema. Bio je to veliki izazov i prosvjetljujuće putovanje. Također, je jednostavno bilo zabavno to sve gledati, a za to mogu zahvaliti svojoj deci, svojoj supruzi i šefici Susan, Teamu Downey, Boat Rocker's Matador Contentu i naravno HBO Maxu i Warner Bros. Discoveryju. Hvala što podržavate ono što se ponekad činilo nejasnom vizijom, ali je na kraju pokazalo bezbroj načina kojima možemo udružiti snage i stvoriti održivu budućnost", izjavio je Robert Downey Jr.

Seriju su producirali Boat Rocker's Matador Content i Team Downey, a voditelj je Robert Downey Jr. Za Team Downey izvršni producenti su Robert Downey Jr., Susan Downey i Emily Barclay Ford, dok su za Matador Content izvršni producenti Jay Peterson, Todd Lubin i Dave Larzelere, a za Warner Bros. Discovery izvršni producent je Kyle Wheeler.