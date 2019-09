Dogodilo se na današnji dan – 6. rujna

Poznati brod Mayflower isplovio je iz engleske luke na današnji dan 1620. Brod je prevozio Pilgrime, engleske separatiste, iz Engleske do mjesta Plymouth u SAD-u. Brod je inače trebao doploviti do rijeke Hudson, blizu današneg New Yorka, ali je skrenuo s kursa. Nakon 66 dana putovanja pogođenog bolestima, brod se usidrio kod poluotoka Cape Code, a u ožujku iduće godine preživjeli putnici nastanili su se u Plymouthu, dok se posada vratila u Englesku. Mayflower je postao jedan od simbola europskih doseljenika u Ameriku.

6. rujna 1939. godine održala se bitka kod Barking Creeka u Drugom svjetskom ratu, ali ne između Njemačke i Velike Britanije. Naime, neidentificirana letjelica, kako je bilo javljeno, približavala se britanskom Essexu. Dogodila se kobna pogreška tijekom uzbune za zračnu opasnost koja je za posljedicu imala to da su dva RAF-ova Spitfirea srušila druga dva RAF-ova Hurricanea. Uzbuna o zračnoj opasnosti na kraju se pokazala lažnom.

Nakon ulaska indijskih trupa u pakistanski glavni grad Lahore 6. rujna 1965., konflikt zbog pokrajine Kašmir prerastao je u Indijsko-pakistanski rat. Trajao je pet tjedana i odnio tisuće žrtava na obje strane, a završio je UN-ovim prekidom vatre i kasnijom Taškentskom deklaracijom u siječnju 1966. U ratu se zbilo najveće okupljanje vojske u Kašmiru još od podjele Britanske Indije 1947. Mnogi detalji ovog, kao i ostalih indijsko-pakistanskih ratova, ostaju nepoznati.

Na današnji dan 1991. vraćeno je ime jednom od najljepših europskih gradova, Sankt Peterburgu, koji se od 1924. zvao Lenjingrad. Nastao je početkom 18. stoljeća, nakon što je Rusija u tom dijelu izbila na more. Osnivanjem Sankt Peterburga, car je tamo prebacio sjedište Rusije iz Moskve. Grad je službeno nazvan po sv. Petru, ali mnogi smatraju da je njegov osnivač, ruski car Petar Veliki, grad nazvao po sebi. Ime Petrograd je nosio između 1914. i 1924. kada se tijekom Prvog svjetskog rata Rusija okreće narodnim vrijednostima. Za sovjetskog režima zvao se Lenjingrad, po Vladimiru Iljiču Lenjinu. Grad je poznat i po skraćenom imenu Piter, kako ga zovu njegovi stanovnici.

Diana, princeza od Walesa, tragično je poginula u Parizu 31. kolovoza 1997. a pokopana je nekoliko dana kasnije, 6. rujna. Javni pokop započeo je u devet sati ujutro u Londonu, kada je pogrebna procesija krenula iz Kensingtonske palače. Lijes je nošen do palače St. James. Službena ceremonija održana je u Westminsterskoj opatiji, a završila je na grobu u Althorpu. U Westminsterskoj opatiji bilo je 2.000 ljudi, a prijenos na britanskoj televiziji pratilo je više od 32 milijuna ljudi. No, to nije ništa prema brojkama iz cijelog svijeta - Dianin pogreb pratile su čak 2,5 milijarde ljudi, čime je postao jedan od najgledanijih događaja u povijesti.

Na današnji dan 1923. rođen je posljednji jugoslavenski kralj Petar II. Karađorđević. 1943. rođen je slavni rocker Roger Waters, a 1964. glumica Rosie Perez. Svoje rođendane 6. rujna slave i pjevačice Macy Gray (1967) i Nina Persson iz grupe The Cardigans (1974).