Dogodilo se na današnji dan - 26. listopada

Današnji dan pun je obljetnica vrijednih bilježenja, a čak su se dvije stvari koje trenutno određuju različite aspekte života gotovo jednako snažno dogodile iste godine. 1863. godine u Ženevi je Henry Dunant osnovao Crveni križ, svjetsku humanitarnu organizaciju koja iz dana u dan pomaže ljudima širom svijeta. Istoga dana u Engleskoj je osnovana krovna nogometna organizacija, koja je postavila standarde sporta koji zaokuplja pažnju milijardi u dananjem svijetu.

Početkom prošlog stoljeća Rusija se nalazila na prekretnici, carstvo se raspadalo a plemstvo je sve više pritiskalo seljake i radnike. U takvoj sumanutoj atmosferi ideje koje su tridesetak godina ranije iznijeli Marx i Engels počele su padati na plodno tlo, pa je na današnji dan 1905. godine osnovan prvi sovjet, zajednica radnika, u St. Petersburgu. Sudbina je htjela da je osnovan upravo na rođendan svog prvog predsjednika Leona Trockog.

Još jedan sport svojom atraktivnošću privlači pažnju cijelog svijeta, boks. Na današnji dan 1951. godine dogodio se jedan od mečeva koji su ušli u povijest, sudar titana teške kategorije Rockyja Marciana i Joe Louisa. Crni bombarder napadao je cijeli meč, no nije uspio pobijediti čvrstog Marciana, koji je na kraju meča u Madison Square Gardenu podigao pojas svjetskog prvaka.

Samo sedam godina kasnije počeli su i komercijalni transatlantski letovi mlaznih aviona, a kompanija koja se može pohvaliti da je bila prva je PanAm. 1962 godine počela se stvarati muzička povijest druge polovine stoljeća, jer Beatlesi su snimili Please, Please Me i Ask Me Why.

Od poznatih rođenih na današnji dan vrijedi spomenuti talijanskog kompozitora Domenica Scarlattija, francuskog revolucionara Georgesa Dantona, njegovog ruskog kolegu Leona Trockog, posljednjeg iranskog šaha Rezu Pahlavija, glumca Boba Hoskinsa i bivšu prvu damu, sada šeficu State Departmenta Hillary Rodham Clinton.

